ಇಸ್ರೇಲ್‌-ಇರಾನ್‌ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯ ನಡುವೆ ಬೀದಿಗೆ ಬಂತು ಪಾಕ್‌! ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಿ ತಿನ್ನುವ ಸ್ಥಿತಿ ತಲುಪಿದ ಶತ್ರುದೇಶ..

ಒಂದು ಕಡೆ ಇಸ್ರೇಲ್-ಇರಾನ್ ಯುದ್ದ ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಪಾಕ್ ಹಾಗೂ ಆಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಭಿಕಾರಿಯಾಗುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಲುಪಿದೆ.
ಇರಾನ್-ಇಸ್ರೇಲ್ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ತತ್ತರಿಸುತ್ತಿದೆ.ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ಇದೀಗ ದಾಳಿ ಪ್ರತಿದಾಳಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಎರಡು ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ದಿನೇ ದಿನೇ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಈ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ನಡುವೆ ಸಂಘರ್ಷವೂ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದಾಗಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಹಣದುಬ್ಬರ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಯುದ್ಧ ಆರಂಭವಾದಾಗ ದಿನನಿತ್ಯದ ವಸ್ತುಗಳು, ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳು ದುಬಾರಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ನಡುವೆ ಬಹಿರಂಗ ಯುದ್ಧ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಹಣದುಬ್ಬರಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ, ಈ ಸಂಘರ್ಷದ ಕಾರಣದಿಂದ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹಣದುಬ್ಬರ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಭೀತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ.
ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದೊಂದಿಗಿನ ಯುದ್ಧದಿಂದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹದಗೆಡುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಎತ್ತಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಸ್ತುತ 10 ಕೆಜಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ಬೆಲೆ 890 ರಿಂದ 1500 ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ರೂಪಾಯಿ. ಹಣದುಬ್ಬರ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿಗಳಿಗೆ ತುತ್ತು ಊಟಕ್ಕೂ ಪರದಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಲಿದೆ.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ ಹಿಟ್ಟಿನ ಬೆಲೆ 89 ರಿಂದ 150 ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು. ಜನವರಿ 2026 ರಲ್ಲಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಹಣದುಬ್ಬರ ದರವು ಶೇಕಡಾ 5.8 ರಷ್ಟಿತ್ತು. ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಈ ದೇಶದ ಹಣದುಬ್ಬರ ದರವು 2025ರ ಮಧ್ಯಭಾಗದವರೆಗೆ ಶೇಕಡಾ 2.2 ರಷ್ಟಿತ್ತು.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಹಣದುಬ್ಬರವು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ನಾಗರಿಕರು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಣದುಬ್ಬರವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಊಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ 2.2 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ ಗೋಧಿಯ ಕೊರತೆಯಿದೆ. ಇದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.