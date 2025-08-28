ಮಾಡೆಲ್‌ ಅಲ್ಲ.. ನಟಿಯೂ ಅಲ್ಲ.. ಈ ಬ್ಯೂಟಿ ಒಂದು ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ! ಯಾವುದು ಗೊತ್ತೇ?

Lithuania new prime minister: ಲಿಥುವೇನಿಯಾ ಯುರೋಪಿನ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ದೇಶ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ದೇಶವು ಯುರೋಪಿಯನ್ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ದೇಶವು ಯುರೋಪಿಯನ್ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ರಾಂತಿಗಳ ನಂತರ, ಕೇವಲ 44 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಹಿಳಾ ನಾಯಕಿಯೊಬ್ಬರು ಈಗ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಮಹಿಳಾ ನಾಯಕಿಯ ಹೆಸರು ಇಂಗಾ ರುಗಾನಿ, ಮತ್ತು ಅವರ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಕುಶಾಗ್ರಮತಿ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಎದುರಿಸುವ ಕಷ್ಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಒಲವು ಇದೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಗಿಂಟೌಟಾಸ್ ಪಲುಕಾಸ್ ಲಿಥುವೇನಿಯಾದ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದರು. ಅದರ ನಂತರ, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡವು.
ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ 78 ಮತಗಳಲ್ಲಿ 35 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಸೋಶಿಯಲ್ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕಿ ಇಂಗಾ ರುಗಾನಿ ಅವರು ಲಿಥುವೇನಿಯಾದ ಹೊಸ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಇಂಗಾ ರುಗಿನಿ ಅವರು ಲಿಥುವೇನಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟದ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಈ ಹಿಂದೆ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವೆಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂಗಾ ರುಗಾನಿ ಒಬ್ಬ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಅವರಿಗೆ ಇತರ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ. ಅವರು Mystery ಮತ್ತು espionage ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದಿ ಲಿಟಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಕಲೆಯನ್ನೂ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ.