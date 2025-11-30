ಎಣ್ಣೆನಾ 30, 60, 90 ಅಂತ ಏಕೆ ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತೆ..? ಕುಡಿಯೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಈ ಮ್ಯಾಟರ್‌ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು

Alcohol Fact : ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕ, ಆದ್ದರಿಂದ ವೈದ್ಯರು ಅದನ್ನು ಕುಡಿಯದಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೂ ಇದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಅನೇಕ ಜನರು ಅದನ್ನು ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಅದು ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಥವಾ ಪಾರ್ಟಿ ಆಗಿರಲಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮದ್ಯ ಬೇಕು. ಅಂದಹಾಗೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು 30, 60, 90, ಪೆಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಬನ್ನಿ ಈ ಕುರಿತ ಇಂಟ್ರಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..
ಆದರೆ ಈ 3 ML ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಎಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಆಂತ ಎಂದಾದರೂ ನೀವು ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಭಾರತ ಮತ್ತು ನೇಪಾಳ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವೇ ಆಯ್ದ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸೇವಿಸುವ ಮದ್ಯದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು 'ಪೆಗ್' ನಲ್ಲಿ ಅಳೆಯುವುದು ಏಕೆ? ಈ ಹೆಸರಿನ ಹಿಂದಿನ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಕಾರಣಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆಗೂ ಮೀರಿವೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು 'ಪೆಗ್' ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ಅಳತೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ, ಈ ಪದವು ತುಂಬಾ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ, ಜನರು 'ಪೆಗ್' ನಲ್ಲಿರುವ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಪ್ರಪಂಚದ ಇತರ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಮದ್ಯವನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಅಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ 'ಪೆಗ್' ಮೂಲಕ ಏಕೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..
'ಪೆಗ್' ಪದದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದರೆ, ಐತಿಹಾಸಿಕ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಅದು ಹಳೆಯ ಡ್ಯಾನಿಶ್ ಪದ 'ಪೇಗಲ್' ನಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತವೆ. 'ಪೇಗಲ್' ದ್ರವಗಳಿಗೆ ಅಳತೆಯ ಹಳೆಯ ಘಟಕವಾಗಿತ್ತು. ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ, ಈ ಪದವು ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಮತ್ತು ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಬದಲಾಯಿತು, ಇದು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಅಳೆಯುವ ಮಾನದಂಡವಾಯಿತು.
ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪೆಗ್ 30 ಮಿಲಿ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಪೆಗ್ 60 ಮಿಲಿ ಆಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಮತ್ತು ನಿಗೂಢ ಕಾರಣವಿದೆ. 30 ಮಿಲಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಪ್ರಮಾಣದ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕುಡಿದರೆ, ಮಾನವನ ಯಕೃತ್ತು ಮತ್ತು ದೇಹವು ಅದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಬಹುದು. ಇದು ಯಕೃತ್ತಿಗೆ ಈ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಕೆಲವು ವೈದ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ, ಸೀಮಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯಲು 30 ಮಿಲಿ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಮಾನದಂಡವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಖಂಡಿತ, ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕ ಎಂಬುದು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಜ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮದ್ಯದ ಬಾಟಲಿಗಳು 750 ಮಿಲಿ ಆಗಿರುತ್ತವೆ, ಈ 750 ಮಿಲಿಯನ್ನು 30-60 ಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಅಳೆಯುವುದು ಬಾರ್ಟೆಂಡರ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ಇದು ಬಾಟಲಿಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ಪೆಗ್ಗಳು ಹೊರಬರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಸರ್ವಿಂಗ್ಗಳು ಉಳಿದಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲು ತುಂಬಾ ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, 'ಪೆಗ್' ಅಳತೆಯು ಬಾರ್ನಲ್ಲಿ ಸರಳ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾದರಿಯಾಯಿತು.
ವಿಶ್ವ ಮಾನದಂಡಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಬಂಧವಿದೆ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ನ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಘಟಕವನ್ನು 1 ಔನ್ಸ್ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಸರಿಸುಮಾರು 29.57 ML ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಭಾರತೀಯ 'ಸಣ್ಣ ಪೆಗ್' (30 ML) ವಿಶ್ವ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ. 'ಪೆಗ್' ಎಂಬ ಪದವು 'ಸ್ಥಳೀಯ' ಎಂದು ಧ್ವನಿಸುತ್ತದೆಯಾದರೂ, ಅದರ ಅಳತೆಯು ವಿಶ್ವ ಮಾನದಂಡಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. (ಗಮನಿಸಿ: ಮೇಲಿನ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. Zee Kannada news ಮದ್ಯ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ.)