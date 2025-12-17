ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ರಕ್ತಕ್ಕೆ.. ಕುಡಿದ ನಂತರ ಎಣ್ಣೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋತ್ತು ಇರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತೆ?

Alcohol facts : ಮದ್ಯಪಾನವು ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಮಾತ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಅದು ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತು ಇರುತ್ತದೆ.. ಬಹುಷಃ ಮದ್ಯಪ್ರಿಯರಿಗೂ ಈ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.. ಬನ್ನಿ ಈ ಕುರಿತ ಇಂಟ್ರಸ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ..
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವುದು ತುಂಬಾ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚು ಮದ್ಯ ಸೇವನೆ ಮಾಡುವ ಜನರೂ ಇರುತ್ತಾರೆ.. ಅಂದಹಾಗೆ ರಾತ್ರಿ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತಲೆ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.. ಅದನ್ನ ಹ್ಯಾಂಗೋವರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ...
ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಸೇವಿಸಿದಾಗ, ಅದು ನೇರವಾಗಿ ಜೀರ್ಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸುಮಾರು 20% ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಹೀರಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉಳಿದ 80% ಸಣ್ಣ ಕರುಳಿನಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ರಕ್ತದೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ರಕ್ತಪ್ರವಾಹದ ಮೂಲಕ ಯಕೃತ್ತನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಯಕೃತ್ತು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅನ್ನು 'ಚಯಾಪಚಯ' ಮಾಡಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಗವಾಗಿದೆ.
ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ? : ನಿಮ್ಮ ಯಕೃತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಸುಮಾರು 1 ಪ್ರಮಾಣಿತ ಪಾನೀಯವನ್ನು ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲದು. ಆದರೆ, ದೇಹದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿದೆ:
ರಕ್ತದಲ್ಲಿ: ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 6 ರಿಂದ 12 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಉಳಿಯಬಹುದು. ಇದನ್ನು 'ರಕ್ತ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಸಾಂದ್ರತೆ' (BAC) ಮೂಲಕ ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉಸಿರಾಟದಲ್ಲಿ: ಉಸಿರಾಟದ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೂಲಕ ಸುಮಾರು 12 ರಿಂದ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಉಸಿರಾಟದಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ವಾಸನೆ ಅಥವಾ ಕುರುಹುಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ: ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಕುರುಹುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 12 ರಿಂದ 48 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಮುಂದುವರಿದ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ (EtG ಪರೀಕ್ಷೆ), ಇದನ್ನು 80 ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ ಕಾಣಬಹುದು. ಲಾಲಾರಸದಲ್ಲಿ: ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ 12 ರಿಂದ 48 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಲಾಲಾರಸದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಕೂದಲಿನಲ್ಲಿ: ನಿಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಕುರುಹುಗಳು ಕೂದಲಿನ ಕಿರುಚೀಲಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 90 ದಿನಗಳವರೆಗೆ (3 ತಿಂಗಳುಗಳು) ಇರುತ್ತದೆ.
ಪುರುಷರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಮಹಿಳೆಯರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ನೀರು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊಬ್ಬು ಇರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮಹಿಳೆಯರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ, ಯಕೃತ್ತಿನ ದಕ್ಷತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನೀವು ಏನನ್ನೂ ತಿನ್ನದೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಸೇವಿಸಿದರೆ, ಅದು ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಬೇಗನೆ ಹೀರಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕೆಲವು ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಯಕೃತ್ತಿನ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಹೊರಹಾಕಲು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಜನರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಪ್ಪು ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ತಣ್ಣನೆಯ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮದ್ಯಪಾನವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ನೆನಪಿಡಿ, ಈ ವಿಷಯಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗರೂಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು, ಆದರೆ ಅವು ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಯಕೃತ್ತು ಅದನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸುವ ವೇಗವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಮಾಡಲು ಏಕೈಕ ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹವು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲು ಸಮಯ ನೀಡುವುದು. (ಸೂಚನೆ: ಈ ಮೇಲಿನ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ, Zee Kannad News ಮದ್ಯಪಾನವನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ.)