ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ₹5,00,000 ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ₹2,24,974 ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ

Post Office Time Deposit Scheme: ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದರ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಖಚಿತವಾದ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಠೇವಣಿಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆಯೂ ಖಾತ್ರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವೇ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಉಳಿತಾಯದ ಜೊತೆಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಆದಾಯವೂ ಕೈಸೇರುತ್ತದೆ. ಇಂದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ನೀಡುವ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಟೈಮ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಲಿದ್ದೇವೆ.
ಇಂದು ನಾವು ನಿಮಗೆ 5 ವರ್ಷಗಳ ಸಮಯ ಠೇವಣಿ (Time Deposit) ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ಹಲವು ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದು ಉತ್ತಮ, ಖಾತರಿಯ ಆದಾಯವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಇದನ್ನ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ FD ಯೋಜನೆ ಎಂದೂ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಯೋಜನೆಯು ಠೇವಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ.7.5ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ನೀವು ಇಂದು ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ₹500,000 ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅಥವಾ ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ, ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ ಶೇ.7.5ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, 5 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ₹224,974 ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಮುಕ್ತಾಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಟ್ಟು ₹724,974 ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ, ಅಂದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನ ಆವರ್ತಕ ಪರಿಶೀಲನೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಪರಿಣಾಮ ಆದಾಯದ ಮೇಲೂ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಶಾಖೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಸಮಯ ಠೇವಣಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಖಾತೆಯನ್ನ ತೆರೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ KYC ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಸಹ ನೀವು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ತರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
