IPL 2026: ಐಪಿಎಲ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಮೃದು ನಿಲುವು..! ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಿಂದ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ..!

Bangladesh Lifts IPL Broadcast Ban: ಇತ್ತೀಚಿನ ಚುನಾವಣೆಗಳ ನಂತರ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ರಚನೆಯಾದ ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ನಿರ್ಧಾರವು, ಹದಗೆಡುತ್ತಿರುವ ಭಾರತ-ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಈಗ ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ

 
ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಯಾದಾಗಿನಿಂದ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಈಗ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಸರ್ಕಾರವು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದೆ.   

ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸರಣಿಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ನಂತರ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಸರ್ಕಾರವು ಈಗ ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರ ಪ್ರಸಾರದ ಮೇಲಿನ ನಿಷೇಧವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಐಪಿಎಲ್‌ನ 19 ನೇ ಸೀಸನ್ ಮಾರ್ಚ್ 28 ರ ಶನಿವಾರದಂದು ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು , ಅದೇ ದಿನ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಸರ್ಕಾರವು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಟಿ20 ಲೀಗ್‌ನ ಪ್ರಸಾರಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದೆ.

ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಐಪಿಎಲ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಲೀಗ್ ಅನ್ನು ಆನಂದಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಐಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್‌ಗೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಿ ಆಟಗಾರರು ಮರಳುವತ್ತ ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.  

ಈ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ನೂತನ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾರ ಸಚಿವ ಜಹೀರ್ ಉದ್ದೀನ್ ಸ್ವಪನ್, ಐಪಿಎಲ್ ಪ್ರಸಾರದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ನಿಷೇಧವಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಪ್ರಸಾರ ಕಂಪನಿ ಅಥವಾ ಚಾನೆಲ್ ಐಪಿಎಲ್ ಪ್ರಸಾರಕ್ಕಾಗಿ ತಮಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ, ಸರ್ಕಾರ ಕ್ರೀಡೆ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ಬೆರೆಸಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ, ಅದನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.  

ಐಪಿಎಲ್‌ನ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಸಾರಕರಾದ ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಲೀಗ್ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಅವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಯಾರನ್ನೂ ಒತ್ತಾಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಒತ್ತಡ ಹೇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

