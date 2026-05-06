ಐಪಿಎಲ್ನ ಈ ಸೀಸನ್ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಂ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇದೀಗ ದಿಢೀರನೆ ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಬೇರೆಕಡೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಂ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿಯೇ ಈ ಸೀಸನ್ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅದರಂತೆ ಮೊದಲೇ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದಂತೆ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇ ನಡೆಯಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
19ನೇ ಸೀಸನ್ನ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕಿದ್ದ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಗುಜರಾತ್ನ ಅಹಮದಾಬಾದ್ನ ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ -1 ಪಂದ್ಯ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಧರ್ಮಶಾಲದಲ್ಲಿ ಮೇ 26 ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಎಲಿಮಿನೆಟರ್ ಪಂದ್ಯ ಮತ್ತು ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್- 2 ಪಂದ್ಯಗಳು ನ್ಯೂ ಚಂಡೀಗಢದ ಮಲ್ನಪುರ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿವೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಗಳು ಮೊದಲು ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗಿತ್ತು.
ಈಗಾಗಲೇ ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ 2023 ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್, 2025ರ ಐಪಿಎಲ್ನ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಹಾಗೂ 2026ರ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಈ ಸೀಸನ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಮೋದಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಮೊದಲು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಏಕಾಏಕಿ ಉತ್ತರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲೂ ಬೇಸರ ಇದೆ.
ಅಹಮದಾಬಾದ್ನ ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ಮೇಲೆ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತದ ಇತರೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶನೇ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ.
ಐಪಿಎಲ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸತತ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 2022, 2023 ರಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ನಡೆದಿದ್ದವು. ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟು 4 ಬಾರಿ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಇದೇ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಆಯೋಜಿಸಲು ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಬಿಸಿಸಿಐನ ಸ್ಥಾಪಿತ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಷ್ಟಾಚಾರಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಮೀರಿದ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಘ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕೆಲವು ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಂದ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಿ ಮರು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಿಸಿಸಿಐ ತಿಳಿಸಿದೆ.
2025ರ ಜೂನ್ 3 ರಂದು ಐಪಿಎಲ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಅಹಮದಾಬಾದ್ನ ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಹಾಗೂ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ನಡುವೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಆರ್ಸಿಬಿ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಜಯಿಸಿತ್ತು.