ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಟೂರ್ನಿಯು ಈಗ ಅಂತಿಮ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಕೆಲವು ತಂಡಗಳು ಪ್ಲೇಆಫ್ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ತಂಡಗಳು ನಿರಾಸೆ ಅನುಭವಿಸಿವೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳ ಆಂತರಿಕ ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, 2027ರ ಐಪಿಎಲ್ ವೇಳೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ನಾಲ್ಕು ತಂಡಗಳ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ದಟ್ಟವಾಗಿದೆ. ಆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಮುಖರು ಇಲ್ಲಿವೆ:
ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ನ ರಿಯಾನ್ ಪರಾಗ್ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ನ ರುತುರಾಜ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯವು ಈ ಸೀಸನ್ನ ಅಂತಿಮ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪಟ್ಟಿಯ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಲಿದೆ.
ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ (ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್): ಕೆಕೆಆರ್ ಸತತ ನಾಲ್ಕು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದರೂ ಸಹ, 38 ವರ್ಷದ ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಫಾರ್ಮ್ ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವದ ಶೈಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಹಿಡಿಸಿಲ್ಲ. ವಯಸ್ಸಿನ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಕೆಕೆಆರ್ ಮುಂದಿನ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ನಾಯಕನ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಬಹುದು.
ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ (ಲಖನೌ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್): ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್, ಎಲ್ಎಸ್ಜಿ ನಾಯಕನಾಗಿ ಈ ಬಾರಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಲಖನೌ ತಂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ಲೇಆಫ್ ರೇಸ್ನಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದು, ನಾಯಕತ್ವದ ಮೇಲೆ ಮಾಲೀಕರು ನಂಬಿಕೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ.
ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ (ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್): ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯ ಅತಂತ್ರವಾಗಿದೆ. ತಂಡದ ಮಾಲೀಕರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧ ಹಳಸಿರುವುದು ಮತ್ತು ಮೈದಾನದ ಹೊರಗಿನ ವಿವಾದಗಳು ಅವರಿಗೆ ಮುಳುವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಸದ್ಯ ಬೆನ್ನುನೋವಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಪಾಂಡ್ಯ, ಮುಂದಿನ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿವೆ.
ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ (ದೆಹಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್): ದೆಹಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕತ್ವ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಿರುವ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ಈ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೆಯಾದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ. ತಂಡವು ಪ್ಲೇಆಫ್ ತಲುಪುವ ಅಲ್ಪ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ನಾಯಕತ್ವ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಮುಂದಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.