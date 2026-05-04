  IPL 2026: 15 ವರ್ಷಗಳ ಹಳೆಯ ಐಪಿಎಲ್‌ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದ ಗಜನ್ಫರ್..!

IPL 2026: 15 ವರ್ಷಗಳ ಹಳೆಯ ಐಪಿಎಲ್‌ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದ ಗಜನ್ಫರ್..!

Written ByManjunath NaragundUpdated byManjunath Naragund
Published: May 04, 2026, 10:46 PM IST|Updated: May 04, 2026, 10:46 PM IST

IPL 2026: 2026ರ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್‌ನ ಅಲ್ಲಾ ಗಜನ್ಫರ್ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಒಂದೇ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪವರ್‌ಪ್ಲೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದ ಹರ್ಭಜನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ 15 ವರ್ಷಗಳ ಹಳೆಯ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಇವರು ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ.

ಲಕ್ನೋ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದ ಮೂರನೇ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಜೋಶ್ ಇಂಗ್ಲಿಸ್ ಅವರ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಈ ಯುವ ಆಟಗಾರ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು.  

ಈ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಿರುವ 8 ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ ಒಟ್ಟು 12 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಿರುವ ಗಜನ್ಫರ್, ಮುಂಬೈ ತಂಡದ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಬೌಲರ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ.  

 ಸತತ ಸೋಲುಗಳಿಂದ ಕಂಗೆಟ್ಟಿರುವ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಗಜನ್ಫರ್ ಅವರ ಈ ಭರ್ಜರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಶಾಕಿರಣವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ.  

ಸತತ ಸೋಲುಗಳಿಂದ ಕಂಗೆಟ್ಟಿರುವ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಹೊರಬೀಳುವ ಆತಂಕದಲ್ಲಿದೆ.ಈ ನಡುವೆ ತಂಡದ ಪರ ಚೊಚ್ಚಲ ಐಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್ ಆಡುತ್ತಿರುವ ಅಲ್ಲಾ ಗಜನ್ಫರ್, ಈ ಹಿಂದೆ ಮುಂಬೈ ತಂಡದ ಪರ ಆಡಿ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದ ಹರ್ಭಜನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದರು.  

