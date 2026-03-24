IPL 2026: ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಹಬ್ಬ! ಟಿಕೆಟ್ ದರ ಎಷ್ಟು? ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ

IPL 2026: How to Book RCB vs SRH Ticket: ಐಪಿಎಲ್ ಟೂರ್ನಿಗೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ,ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಾರ್ಚ್ 28 ರಂದು ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಸನ್ ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡಗಳು ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಲಿವೆ.
ಐಪಿಎಲ್ ಟೂರ್ನಿಗೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ,ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಾರ್ಚ್ 28 ರಂದು ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಸನ್ ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡಗಳು ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಲಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ತವರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಟಿಕೆಟ್ ಖರೀದಿಸಲು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಧಾರಿತ ಟಿಕೆಟ್ ದರಗಳ ವಿವರ: ಈ ಬಾರಿ ಟಿಕೆಟ್ ದರವು ಕನಿಷ್ಠ ₹2,300 ರಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ ₹42,000 ವರೆಗೆ ಇದೆ.ಸನ್ ಫಾರ್ಮಾ ಎ' ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ದರ ಹೊಂದಿದ್ದು, ₹2,300 ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಟಿಕೆಟ್ ಹೆಚ್ ಅಪ್ಪರ್, ಡಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್, ಪೂಮಾ ಬಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಬೋಟ್ ಸಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಇ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ₹3,300 ಇದೆ. ಆರ್. ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಪ್ಲಾಟಿನಂ ಲೌಂಜ್‌ಗೆ ₹4,000 ಹಾಗೂ ಜಾವಗಲ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪಿ1 ಅನೆಕ್ಸ್‌ಗೆ ₹6,000 ದರ ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ. ಬಿಕೆಟಿ ಟೈರ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಲೌಂಜ್ ಮತ್ತು ಸನ್ ಫಾರ್ಮಾ ಗ್ರಾಂಡ್ ಟೆರೇಸ್‌ಗೆ ₹10,000 ಬೆಲೆಯಿದ್ದರೆ, ಸೈಯದ್ ಕಿರ್ಮಾನಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳು ₹25,000 ವರೆಗೆ ಇವೆ. ಜಿ.ಆರ್. ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪಿ2 ಟಿಕೆಟ್ ದರ ₹42,000 ಆಗಿದ್ದು, ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವರ್ಗವಾಗಿದೆ.  

ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ? ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಸುಲಭವಾಗಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಅಥವಾ ಆ್ಯಪ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ. ಅಥವಾ ಬುಕ್‌ಮೈಶೋ ನಂತಹ ಅಧಿಕೃತ ಪಾಲುದಾರರ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಬಳಸಿ. ಮಾರ್ಚ್ 28ರ 'RCB vs SRH' ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಸೀಟನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. UPI, ಡೆಬಿಟ್/ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮೂಲಕ ಹಣ ಪಾವತಿಸಿ. ಇ-ಟಿಕೆಟ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಪಂದ್ಯದ ದಿನ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ.  

ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ಮೈದಾನದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಮೂಲಕ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುಳಿತು ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆನಂದಿಸಬಹುದು:  

ಜಿಯೋ ಹಾಟ್‌ಸ್ಟಾರ್ ಆ್ಯಪ್ ಮತ್ತು ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ನೀವು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.  

ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಸ್ನೇಹಿ ಪಿಚ್‌ಗೆ ಹೆಸರಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೇ ರನ್ ಮಳೆ ಹರಿಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.  

