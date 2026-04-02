ಈಡನ್ ಗಾರ್ಡನ್ನಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಅಬ್ಬರ: KKR ವಿರುದ್ಧ SRH ಗೆ 65 ರನ್ಗಳ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ!
ಟಾಸ್ ಸೋತು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಪರ ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್ (46) ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ (48) ಬಿರುಸಿನ ಆರಂಭ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿದರು.
ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ ಹೆನ್ರಿಚ್ ಕ್ಲಾಸೆನ್ ಕೇವಲ 35 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 52 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿ ತಂಡದ ಮೊತ್ತವನ್ನು 226ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು.
ಕೆಕೆಆರ್ ಪರ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮುಜರಬಾನಿ 41 ರನ್ ನೀಡಿ 4 ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಹೈದರಾಬಾದ್ ರನ್ ವೇಗಕ್ಕೆ ತಡೆಯೊಡ್ಡಿದರು.
227 ರನ್ಗಳ ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಪರ ಅಂಗ್ರಿಶ್ ರಘುವಂಶಿ (52) ಆಕರ್ಷಕ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದರೂ ಸಹ ಆಟಗಾರರಿಂದ ಸಾಥ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ.
ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಜಯದೇವ್ ಉನಾದ್ಕತ್ ಕೇವಲ 21 ರನ್ಗಳಿಗೆ 3 ವಿಕೆಟ್ ಕಿತ್ತು ಕೆಕೆಆರ್ ತಂಡದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಮುರಿಯುವಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು.
ಕೆಕೆಆರ್ ತಂಡವನ್ನು ಕೇವಲ 161 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಮಾಡಿದ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್, ಈಡನ್ ಗಾರ್ಡನ್ನಲ್ಲಿ 65 ರನ್ಗಳ ಅಮೋಘ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿತು.