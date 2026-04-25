ಗೆಲುವಿನ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿ ಎಡವಿದ ಲಕ್ನೋ; ಪಂದ್ಯ ಟೈ ಆದರೂ ಅದೃಷ್ಟ ಮಾತ್ರ ಕೆಕೆಆರ್ ಪಾಲು!

ಲಕ್ನೋದಲ್ಲಿನ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಏಕಾನಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ 38ನೇ ಪಂದ್ಯವು ಅಕ್ಷರಶಃ ರೋಚಕ ದಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು. ಪಂದ್ಯವು ಟೈ ಆದಕಾರಣ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕಾಗಿ 'ಸೂಪರ್ ಓವರ್' ಮೊರೆ ಹೋಗಬೇಕಾಯಿತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ತಂಡವು ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ರೋಚಕ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿತು.
ಲಕ್ನೋದಲ್ಲಿನ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಏಕಾನಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ 38ನೇ ಪಂದ್ಯವು ಅಕ್ಷರಶಃ ರೋಚಕ ದಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು. ಪಂದ್ಯವು ಟೈ ಆದಕಾರಣ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕಾಗಿ 'ಸೂಪರ್ ಓವರ್' ಮೊರೆ ಹೋಗಬೇಕಾಯಿತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ತಂಡವು ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ರೋಚಕ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿತು.
ಟಾಸ್ ಸೋತು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಕೆಕೆಆರ್ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿತು. ಟಿಮ್ ಸೀಫರ್ಟ್ (0) ಮತ್ತು ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ (10) ಬೇಗನೆ ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸಿದರು.
ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ಗ್ರೀನ್ (34) ಅಲ್ಪ ಚೇತರಿಕೆ ನೀಡಿದರೂ, ಲಕ್ನೋ ಪರ ಮೊಹ್ಸಿನ್ ಖಾನ್ ಭರ್ಜರಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ 5 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಕೆಕೆಆರ್ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಮುರಿದರು.
ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ 93 ರನ್ ಇತರೆ 7 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಕೆಕೆಆರ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯಾಗಿದ್ದು 'ಫಿನಿಶರ್' ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್. ಕೇವಲ 51 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 83 ರನ್ ಚಚ್ಚಿದ ರಿಂಕು, ಸುನಿಲ್ ನರೈನ್ (4*) ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ತಂಡದ ಮೊತ್ತವನ್ನು 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 155ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸಿದರು.
156 ರನ್ಗಳ ಸಾಧಾರಣ ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಲಕ್ನೋ ತಂಡಕ್ಕೆ ನಾಯಕ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ (42) ಮತ್ತು ಏಡನ್ ಮಾರ್ಕ್ರಾಮ್ (31) ಉತ್ತಮ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟರು. ಆದರೆ ಕೆಕೆಆರ್ ಪರ ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಮತ್ತು ಸುನಿಲ್ ನರೈನ್ ಕರಾರುವಾಕ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ರನ್ ಗತಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದರು.
ಅಂತಿಮ ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಮ್ಮತ್ ಸಿಂಗ್ (19) ಮತ್ತು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಮಿ (11) ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದರೂ, ಲಕ್ನೋ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 8 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ 155 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಟೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು.ಆಗ ಲಕ್ನೋ ತಂಡವು ನೀಡಿದ ಎರಡು ರನ್ ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಕೊಲ್ಕತ್ತಾ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಲುಪುವ ಮೂಲಕ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು.