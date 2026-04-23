ಬೆಂಚ್ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತರೂ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಬೆಂಬಲಿಸುವೆ - ಸಹೋದರರ ಕಾಲೆಳೆದ ಮಾಲ್ತಿ ಚಹಾರ್..!

ವಾಂಖೆಡೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಮೈದಾನದ ಈ ಕದನಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಚಹಾರ್ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಡೆದಿದೆ.
ದೀಪಕ್ ಚಹಾರ್ ಮತ್ತು ರಾಹುಲ್ ಚಹಾರ್ ಪರಸ್ಪರ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗುವ ಮುನ್ನವೇ ಈಗ ಅವರ ಸಹೋದರಿ ಮಾಲ್ತಿ ಚಹಾರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕಾಲೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಈಗ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಪೋಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸಹೋದರಿ ಮಾಲತಿ ಚಹಾರ್ ಇಬ್ಬರು ಸಹೋದರ ಫೋಟೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದ್ದಾರೆ.ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ 'ನಾನು ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರಿಗೂ ನೀವು ಬೆಂಚ್ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತರೂ ಚಿಯರ್ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ'ಎಂದು ಬರೆಯುವ ಮೂಲಕ ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಆಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗದಿರುವುದನ್ನು ಹಾಸ್ಯಮಯವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಬಾರಿಯ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಸಹೋದರರಿಗೂ ಕಡಿಮೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ರಾಹುಲ್ ಚಹಾರ್ ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಎಸ್ಕೆ ಪರ ಕೇವಲ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಆಡಿ ನಾಲ್ಕು ಓವರ್ ಗಳಲ್ಲಿ 46 ರನ್ ನೀಡಿ ಯಾವುದೇ ವಿಕೆಟ್ ತೆಗೆದಿಲ್ಲ.
ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಗೆ ದೀಪಕ್ ಚಹಾರ್ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಪರ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನಾಡಿ 6 ರನ್ ಹಾಗೂ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 1 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ದೀಪಕ್ ಚಹಾರ್ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಪರ ಆಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಗುರು ಎಂ.ಎಸ್. ಧೋನಿ ಅವರಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಈಗ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನ ಗೆದ್ದಿದೆ.