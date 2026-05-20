ಕೊಹ್ಲಿಯಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.. IPL ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರು ಮಾಡದಂಥ ರೆಕಾರ್ಡ್‌ ಮಾಡಿದ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ!

Written ByBhimappaUpdated byBhimappa
Published: May 20, 2026, 12:19 PM IST|Updated: May 20, 2026, 12:19 PM IST
Vaibhav Suryavanshi IPL 2026 Most Sixes: ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಓಪನರ್ 15 ವರ್ಷದ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಯವರು ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಲಕ್ನೋ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳ ಸುರಿಮಳೆಗೈದ ವೈಭವಿ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಹೊಸ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.
 

ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರನೊಬ್ಬ ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ ಆಟಗಾರ ಎಂದು ಹೊಸ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ಬರೆಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಲಕ್ನೋ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ 10 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳ ಸಮೇತ 93 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.  

2024ರ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮ ಅವರು 42 ಸಿಕ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈಗ ವೈಭವ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರು ಈ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 50ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.  

2026ರ 19ನೇ ಐಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ವೈಭವಿ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ 13 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 53 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಸಿರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ ಭಾರತದ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಎಂಬ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.   

2012 ಐಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್‌ನ ದೈತ್ಯ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಕ್ರಿಸ್‌ ಗೇಲ್ ಅವರು ಒಟ್ಟು 59 ಸಿಕ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.   

2026ರ ಐಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಪಂದ್ಯಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವುದರಿಂದ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೇ ದೈತ್ಯ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ ಕ್ರಿಸ್‌ ಗೇಲ್ ಅವರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.  

ಸದ್ಯ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ತಂಡದ ಓಪನರ್ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ 13 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದು 236.33 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್‌ ಬೀಸಿದ್ದು ಒಟ್ಟು 579 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 50 ಬೌಂಡರಿಗಳು ಹಾಗೂ 53 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳು ಸೇರಿವೆ.   

