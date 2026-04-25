Mumbai indians captaincy change: ಐಪಿಎಲ್2026ರ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸತತ ಸೋಲುಗಳು ತಂಡದಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವ ಬದಲಾವಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ.
ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸತತ ಸೋಲುಗಳು ತಂಡದಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವ ಬದಲಾವಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ತಂಡವು ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡದ ಕಾರಣ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಅಸಹನೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಹಾರ್ದಿಕ್ ಅವರಿಂದ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿರುವ ನಾಲ್ವರು ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ.
ಐಪಿಎಲ್ 2026 ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಈ ಬಾರಿ ಕಪ್ ಗೆಲ್ಲುವುದು ಖಚಿತ ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ಕ್ವಿಂಟನ್ ಡಿ ಕಾಕ್ ಮತ್ತು ಶೆರ್ಫೇನ್ ರುದರ್ಫೋರ್ಡ್ ಅವರಂತಹ ವಿನಾಶಕಾರಿ ಆಟಗಾರರನ್ನು ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡರೂ, ಮೈದಾನದಲ್ಲಿನ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ನಿರಾಶಾದಾಯಕವಾಗಿದ್ದವು.
ಆಡಿದ ಮೊದಲ ಏಳು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಐದು ಸೋಲುಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುಂಬೈ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿತ್ತು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಕಳೆದ ಮೂರು ಸೀಸನ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಒಮ್ಮೆಯೂ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಲು ವಿಫಲವಾಗಿರುವುದು ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದೆ.
ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ: ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಐದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ನಾಯಕ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ 2024ರ ಟಿ 20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಗೆಲುವಿನತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ದ ರೋಹಿತ್ಗೆ ಅಪಾರ ಅನುಭವವಿದೆ.ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ತಂಡವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮುನ್ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು ಅವರಂತೆ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ.
ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್: ವಿಶ್ವ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟರ್ 360 ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಭಾರತ ತಂಡವನ್ನು 2026 ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಮುನ್ನಡೆಸಿದ ನಾಯಕ.ಪ್ರಸ್ತುತ ಮುಂಬೈ ತಂಡದ ಉಪನಾಯಕರಾಗಿದ್ದು, ಹಾರ್ದಿಕ್ ನಂತರ ನಾಯಕತ್ವದ ಓಟದಲ್ಲಿ ಇವರೇ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.ಮುಂಬೈ ತಂಡಕ್ಕೆಇವರು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೊಸ ಜೀವ ತುಂಬಬಹುದು.
ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ: ಬುಮ್ರಾ ಸುಮಾರು ಒಂದು ದಶಕದಿಂದ ಮುಂಬೈ ತಂಡದ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ 185 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಟೆಸ್ಟ್ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದ ದಾಖಲೆ ಇದೆ. ಪ್ಯಾಟ್ ಕಮ್ಮಿನ್ಸ್ನಂತಹ ಬೌಲರ್ ತಂಡವನ್ನು ಹೇಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಬುಮ್ರಾ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.
ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಯಾಂಟ್ನರ್: ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡವನ್ನು ತನ್ನ ತಂತ್ರಗಳಿಂದ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದ ಸ್ಯಾಂಟ್ನರ್ ಈ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚರಿಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ. ವಿದೇಶಿ ನಾಯಕ ಬೇಕಾದರೆ, ಸ್ಯಾಂಟ್ನರ್ ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆ. ಅವರ ಶಾಂತ ಸ್ವಭಾವ ಮತ್ತು ಅವರು ಸ್ಪಿನ್ನರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ರೀತಿ ಮುಂಬೈ ತಂಡದ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು.
ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡದ ಭವಿಷ್ಯವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನ ಮುಂದಿನ ನಿರ್ಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ಈ ನಾಲ್ವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಲಿದೆ.