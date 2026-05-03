ಐಪಿಎಲ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಸತತ ಸೋಲುಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡವು ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ **50,000 ರನ್ಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ತಂಡ ಎಂಬ ಬೃಹತ್ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ.
ಚೆಪಾಕ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ 114ನೇ ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಮುಂಬೈ ಈ ಅಪರೂಪದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ತಲುಪಿತು.
ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತನ್ನ 308ನೇ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಸೋಮರ್ಸೆಟ್ (48,244 ರನ್) ತಂಡವನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿದೆ.
ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ (47,304 ರನ್) ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಮುಂಬೈ ವಿರುದ್ಧ ಜಯಗಳಿಸಿದ ಸಿಎಸ್ಕೆ (46,598 ರನ್) ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡವು ಈ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ 7ನೇ ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಪ್ಲೇಆಫ್ ರೇಸ್ನಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಈ ರನ್ ದಾಖಲೆಯು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ.