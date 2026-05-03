IPL 2026: ಸೋಲಿನ ನಡುವೆಯೂ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ!

Written ByManjunath NaragundUpdated byManjunath Naragund
Published: May 03, 2026, 12:58 PM IST|Updated: May 03, 2026, 05:20 PM IST
ಐಪಿಎಲ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಸತತ ಸೋಲುಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡವು ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ **50,000 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ತಂಡ ಎಂಬ ಬೃಹತ್ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ.  

ಚೆಪಾಕ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನ 114ನೇ ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಮುಂಬೈ ಈ ಅಪರೂಪದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ತಲುಪಿತು.

ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತನ್ನ 308ನೇ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನ ಸೋಮರ್‌ಸೆಟ್ (48,244 ರನ್) ತಂಡವನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿದೆ.  

ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಸಿಬಿ (47,304 ರನ್) ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಮುಂಬೈ ವಿರುದ್ಧ ಜಯಗಳಿಸಿದ ಸಿಎಸ್‌ಕೆ (46,598 ರನ್) ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.  

ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡವು ಈ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ 7ನೇ ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಪ್ಲೇಆಫ್ ರೇಸ್‌ನಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಈ ರನ್ ದಾಖಲೆಯು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ.  

