IPL 2026: ಸೋಲಿನ ನಡುವೆಯೂ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡದ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರ..!

ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ 16ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ (RR) ಮತ್ತು ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (RCB) ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿದ್ದು, ಪಂದ್ಯದ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಹೈ-ಡ್ರಾಮಾ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ
ಆರ್.ಸಿ.ಬಿ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್, ರಾಜಸ್ಥಾನದ ವೇಗಿ ಜೋಫ್ರಾ ಆರ್ಚರ್ ಎಸೆದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಮೊದಲ ಎಸೆತದಲ್ಲೇ ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಳಪೆ ದಾಖಲೆಯೊಂದನ್ನು ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಗುವಾಹಟಿಯ ಬರ್ಸಾಪರ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮೊದಲು ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಮೊದಲ ಎಸೆತದಲ್ಲೇ ಆರ್ಚರ್ ಎಸೆದ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಬೌನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಅರಿಯುವಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ಟ್ ವಿಫಲರಾದರು. ಚೆಂಡು ಬ್ಯಾಟ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಗೆ ತಗುಲಿ ನೇರವಾಗಿ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಧ್ರುವ್ ಜುರೆಲ್ ಅವರ ಕೈಸೇರಿತು. ಈ ಮೂಲಕ ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲ ಎಸೆತದಲ್ಲೇ ಸಾಲ್ಟ್ ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಔಟಾದರು.
ಈ ವಿಕೆಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲ ಎಸೆತದಲ್ಲೇ ಮೂರು ಬಾರಿ ಔಟಾದ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದರು. ಈ ಹಿಂದೆ ಪಾರ್ಥಿವ್ ಪಟೇಲ್ (4 ಬಾರಿ), ಡ್ವೇನ್ ಸ್ಮಿತ್, ಪೃಥ್ವಿ ಶಾ ಮತ್ತು ಕೆ.ಎಲ್ ರಾಹುಲ್ (ತಲಾ 3 ಬಾರಿ) ಈ ಕಳಪೆ ದಾಖಲೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದರು.
ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಜೋಫ್ರಾ ಆರ್ಚರ್ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಮೊದಲ ಎಸೆತದಲ್ಲೇ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಬೌಲರ್ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅವರ 3ನೇ ಇಂತಹ ಸಾಧನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್, ಟ್ರೆಂಟ್ ಬೌಲ್ಟ್ ಮತ್ತು ಲಸಿತ್ ಮಾಲಿಂಗ ಅವರಂತಹ ದಿಗ್ಗಜರ ಸಾಲಿಗೆ ಆರ್ಚರ್ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಮಿ (5 ವಿಕೆಟ್) ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಲ್ಟ್ ಔಟಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಆರ್ಸಿಬಿ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿತು. ಆರ್ಚರ್ ತಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಅವರ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಳಿ ತಪ್ಪಿಸಿದರು.