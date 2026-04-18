English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Photos
ಎರಡು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದ ರಶೀದ್ ಖಾನ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ‘ಕುಲತಿಲಕ ’; ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ವೈರಲ್..!

ಇದೇ ಋತುವಿನ ಒಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಶೀದ್ ಖಾನ್ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದ್ದರು. ನಾಯಕನಾಗಿ ಮತ್ತು ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿರುವ ರಶೀದ್‌ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮದ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಾರೆಯರು ರಶೀದ್ ಖಾನ್‌ಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳ ಮಹಾಪೂರವನ್ನೇ ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
 
1 /5

ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಭರ್ಜರಿ ಪಂದ್ಯಗಳ ನಡುವೆಯೇ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ತಂಡದ ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ರಶೀದ್ ಖಾನ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ದೊಡ್ಡ ಸಂತೋಷವೊಂದನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರಶೀದ್ ಖಾನ್ ಈಗ ಗಂಡು ಮಗುವಿನ ತಂದೆಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

2 /5

ತಮ್ಮ ಪುಟ್ಟ ರಾಜಕುಮಾರನಿಗೆ ರಶೀದ್ ಖಾನ್ ಅಜ್ಲಾನ್ ಖಾನ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಗುವಿನ ಫೋಟೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಅವರು, ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹ್, ನನ್ನ ಪುಟ್ಟ ರಾಜಕುಮಾರನನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನೆನಪಿಡಿ' ಎಂದು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

3 /5

ರಶೀದ್ ಖಾನ್ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಯಾವಾಗಲೂ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಅವರು ಎರಡು ಬಾರಿ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದಾರೆ. 2025ರ ಆಗಸ್ಟ್ 2 ರಂದು ರಶೀದ್ ಖಾನ್ ತಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ಅವರ ಎರಡನೇ ಪತ್ನಿ ಯುಕೆ ಮೂಲದ ಅಫ್ಘಾನ್ ಮಹಿಳೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.  

4 /5

ರಶೀದ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಮೊದಲ ಮದುವೆಯು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 3, 2024 ರಂದು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಕಾಬೂಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಶ್ತೂನ್ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಅಂದು ರಶೀದ್ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಮೂವರು ಸಹೋದರರು ಸಹ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾಗುವ ಮೂಲಕ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದ್ದರು.

5 /5

ಕೇವಲ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಮೈದಾನದಲ್ಲೂ ರಶೀದ್ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಪ್ರಸಕ್ತ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ಪರ ಈವರೆಗೆ 5 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿರುವ ಅವರು 6 ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

Next Gallery

