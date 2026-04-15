Sanjiv Goenka vs Ananya Birla: ಐಪಿಎಲ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಸಂಜೀವ್ ಗೋಯೆಂಕಾ ಹಾಗೂ ಅನನ್ಯಾ ಬಿರ್ಲಾ ನಡುವೆ ಕೇವಲ ತಂಡಗಳ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಆಫ್-ಫೀಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇಬ್ಬರು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳ ಮಾಲೀಕರು ಮತ್ತು ಹೈ-ಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ — ಈ ಎಲ್ಲದರ ಮಧ್ಯೆ “ಹಳೆಯ ಉದ್ಯಮ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ” ಹಾಗೂ “ಹೊಸ ಯುಗದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ” ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿವೆ.
ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಗೋಯೆಂಕಾ ಅವರು ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಬಲಿಷ್ಠ ಆರ್ಥಿಕ ನೆಲೆಗಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಹೊಸ ಮುಖವಾಗಿ ಅನನ್ಯ ಬಿರ್ಲಾ ಯುವಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ನವೀನ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಐಪಿಎಲ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡಿದೆ. ಹಣದ ಬಲ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮುಂದಿದ್ದಾರೆ? ಈ ಇಬ್ಬರ ಪೈಕಿ ಯಾರ ನೆಟ್ವರ್ತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಈ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ..
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಂ.ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ (ಏಪ್ರಿಲ್ 15) ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು vs ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿವೆ. ಎರಡು ಐಕಾನಿಕ್ ತಂಡಗಳು, ಇಬ್ಬರು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮಾಲೀಕರು, ಒಂದು ಭಾರೀ ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಸಂಜೀವ್ ಗೋಯೆಂಕಾ ಮತ್ತು ಅನನ್ಯಾ ಬಿರ್ಲಾ ಇವರಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿದೆ? ಈ ಇಬ್ಬರ ಪೈಕಿ ಯಾರು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಗಳು? ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ...
ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ತಂಡವು ಸಂಜೀವ್ ಗೋಯೆಂಕಾರ RPSG Group ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕಂಪನಿಯು ವಿದ್ಯುತ್, ರಿಟೇಲ್, ಮೀಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಹೂಡಿಕೆ ಹೊಂದಿರುವ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡವು 2026ರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದು, ಆದಿತ್ಯಾ ಬಿರ್ಲಾ ಗ್ರೂಪ್ ನೇತೃತ್ವದ ಕನ್ಸಾರ್ಟಿಯಂ ಮೂಲಕ ಖರೀದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಫೇಸ್ ಆಗಿ ಅನನ್ಯಾ ಬಿರ್ಲಾ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ಕೇವಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯವಲ್ಲ — ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳ ಮುಖಾಮುಖಿ ಎಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು.
ಸಂಜೀವ್ ಗೋಯೆಂಕಾ ಅವರು RPSG Group ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದು, ಲಕ್ನೋ ತಂಡದ ಹಿಂದಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅನುಭವಸಂಪನ್ನ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿರುವ ಅವರು ವಿದ್ಯುತ್, ರಿಟೇಲ್ (Spencer’s), FMCG, ಮೀಡಿಯಾ ಹಾಗೂ ಕ್ರೀಡೆ (Mohun Bagan Super Giant) ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಡಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ನಾಯಕತ್ವವು ಸ್ಥಿರತೆ, ಬಲವಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಅತಿರೇಕವಿಲ್ಲದ ನಿರ್ವಹಣಾ ಶೈಲಿಯನ್ನ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಅನನ್ಯಾ ಬಿರ್ಲಾ ಅವರು ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡದ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಹೊಸ, ಚುರುಕಾದ ಮುಖವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ. ಕುಮಾರ ಮಂಗಲಂ ಬಿರ್ಲಾ ಅವರ ಪುತ್ರಿಯಾಗಿರುವ ಅವರು, ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ತಮ್ಮದೇ ಗುರುತನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. 17ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ Svatantra Microfin ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ಆರಂಭಿಸಿ, ನಂತರ ಮ್ಯೂಸಿಕ್, ಬ್ಯೂಟಿ, ಲೈಫ್ಸ್ಟೈಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಉಪಕ್ರಮಗಳತ್ತ ತಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅನನ್ಯಾರ ನಾಯಕತ್ವ ಗುಣವು ಆದಿತ್ಯಾ ಬಿರ್ಲಾ ಗ್ರೂಪ್ ನೇತೃತ್ವದ ಹೊಸ ಕನ್ಸಾರ್ಟಿಯಂ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಯುವಶಕ್ತಿ, ಹೊಸತನ ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿ-ಕೇಂದ್ರಿತ ದಿಕ್ಕು ನೀಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಂಜೀವ್ ಗೋಯೆಂಕಾರ ಒಟ್ಟು ನಿವ್ವಳ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯವು ಸುಮಾರು ₹28,000 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿದೆ (ಸುಮಾರು $3.4 ಬಿಲಿಯನ್, Forbes ಅಂದಾಜುಗಳ ಪ್ರಕಾರ) ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರ ಸಂಪತ್ತು RPSG Group ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿಭಿನ್ನ ವ್ಯಾಪಾರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ, ರಿಟೇಲ್, ಐಟಿ ಮತ್ತು ಮೀಡಿಯಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಹೂಡಿಕೆಯಿದೆ. ಅನುಭವಸ್ಥ ಬಿಲಿಯನೇರ್ ಆಗಿರುವ ಅವರು ಲಕ್ನೋ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಪಾರ ಆರ್ಥಿಕ ಬಲ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ಅನುಭವವನ್ನ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಅನನ್ಯಾ ಬಿರ್ಲಾರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯವು ಸುಮಾರು ₹1,000 ಕೋಟಿಯಿಂದ ₹1,770 ಕೋಟಿ (ಸುಮಾರು $120–210 ಮಿಲಿಯನ್) ನಡುವೆ ಇದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರ ಸಂಪತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿತವಾಗಿದ್ದು, ಮೈಕ್ರೋಫೈನಾನ್ಸ್, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ರಾಯಲ್ಟಿಗಳು, ಗ್ರಾಹಕ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಆದಿತ್ಯಾ ಬಿರ್ಲಾ ಗ್ರೂಪ್ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದವರಾದರೂ, ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನೆಟ್ವರ್ಥ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕುಟುಂಬದ ಆಸ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಂಜೀವ್ ಗೋಯೆಂಕಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನೆಟ್ವರ್ಥ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಅಂತರದಿಂದ ಮುಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡವನ್ನ ₹16,600 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿರುವ ಆದಿತ್ಯಾ ಬಿರ್ಲಾ ಗ್ರೂಪ್ ನೇತೃತ್ವದ ಕನ್ಸಾರ್ಟಿಯಂ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಗ್ರೂಪ್ನ ಬಲ.. ಈ ಆಫ್-ಫೀಲ್ಡ್ ಹೋರಾಟ ಅತ್ಯಂತ ರೋಚಕವಾಗಿದೆ ಎಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು.
ಲಕ್ನೋ ತಂಡಕ್ಕೆ RPSG Group ಬೆಂಬಲವಿದ್ದು, ಇದು ಪರಂಪರಾಗತ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಹಾಗೂ ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ನೆಲೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡದ ಹೊಸ ಮಾಲೀಕತ್ವಕ್ಕೆ ಆದಿತ್ಯಾ ಬಿರ್ಲಾ ಗ್ರೂಪ್ ಎಂಬ ಜಾಗತಿಕ ಕಂಪನಿಯ ಬಲ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಗ್ರೂಪ್, ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ಟೋನ್ ಹಾಗೂ Bolt Ventures ಮೊದಲಾದ ಪಾಲುದಾರರು ಹೊಸ ಬಂಡವಾಳ, ಮೀಡಿಯಾ ಸಿಂರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರಿಣತಿಯನ್ನ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಲಕ್ನೋ ತಂಡವು ಸ್ಥಿರವಾದ ಮಾಲೀಕತ್ವ, ಬಲವಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹಾಗೂ ಸ್ಪಷ್ಟ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದೊಂದಿಗೆ ಐಪಿಎಲ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಆರ್ಸಿಬಿ ಹೊಸ ಮಾಲೀಕತ್ವದಡಿ ಹೊಸ ಶಕ್ತಿ, ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಹೂಡಿಕೆ ಹಾಗೂ ಆಧುನಿಕ ರೀಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಂಡಿದೆ. ಇದರಿಂದ RCB vs LSG ಮುಖಾಮುಖಿ ಕೇವಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯವಲ್ಲ — ಇದು ಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ಅನುಭವದ ವಿರುದ್ಧ ಯುವಶಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಹೋರಾಟವಾಗಿದೆ ಎಂದರೆ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿಯಲ್ಲ.
ಸಂಜೀವ್ ಗೋಯೆಂಕಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನೆಟ್ವರ್ಥ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಅಂತರದಿಂದ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡದ ಹೊಸ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಭಾರೀ ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ರಚನೆ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಹೊಸ ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ತಂದಿದೆ. ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಹಣ ಮಾತ್ರ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ — ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರವೇ ನಿಜವಾದ ಗೆಲುವು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಬಾರಿಯ ಐಪಿಎಲ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ vs ಲಕ್ನೋ ತಂಡಗಳ ಪೈಕಿ ಯಾರು ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ.