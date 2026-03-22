IPL 2026: ಈ ಆರು ಐಪಿಎಲ್ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಮುರಿಯುವುದು ಮಾತ್ರ ಅಸಾಧ್ಯ!

IPL 2026: 6 Iconic Records on the Brink: ಐಪಿಎಲ್ ಟೂರ್ನಿ ಮಾರ್ಚ್ 28ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಈ ಬಾರಿಯೂ ಹಲವು ಹಳೆಯ ದಾಖಲೆಗಳು ಮುರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇವೆ. ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಈ ಆರು ಪ್ರಮುಖ ದಾಖಲೆಗಳ ಪೈಕಿ ಐದನ್ನು ಮುರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದ್ದರೂ, ಆದರೆ ಒಂದು ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿಯುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಈಗ ಆ ದಾಖಲೆಗಳು ಯಾವವು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ.
ಐಪಿಎಲ್ನ ಒಂದೇ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ದಾಖಲೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದೆ. 2016ರಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸೀಸನ್ ನಲ್ಲಿ 973 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಈಗ 10 ವರ್ಷ ಕಳೆದರು ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ಮುರಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. 2026ರ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಈ ದಾಖಲೆ ಮುರಿಯುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿದೆ.
ಐಪಿಎಲ್ ನಲ್ಲಿ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ಅತಿ ಕಿರಿಯ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದೆ. ಕೇವಲ 14ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಅವರದ್ದು,ಆದರೆ, 2026ರ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಈ ದಾಖಲೆ ಮುರಿಯುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.
ಐಪಿಎಲ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗರಿಷ್ಠ ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ದಾಖಲೆ 'ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದೆ (175 ರನ್). 2026ರಲ್ಲಿ ಈ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದರೆ ಅಚ್ಚರಿಯಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿಯುವ ಇಂಗಿತ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಗರಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತ 262 ರನ್. ಕೆಕೆಆರ್ ವಿರುದ್ಧ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಈ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿತ್ತು.ಇಂದಿನ ಆಟಗಾರರ ಸ್ಪೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಶೈಲಿಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸಹ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮುರಿಯಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.
ಕೆಕೆಆರ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡ ಕೇವಲ 49 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ಐಪಿಎಲ್ ನಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯಂತ ಕನಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸರಿಯಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಐಪಿಎಲ್ನ ಒಂದೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಗರಿಷ್ಠ ರನ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 37.ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ ಗೆಲ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಇಂದಿನ ಆಟಗಾರರನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸಹ ಮುರಿಯುವುದು ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು