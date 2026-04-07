IPL 2026: ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಬದಲಿಗೆ ಆರ್ಸಿಬಿ ನಾಯಕ ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ಗೆ ಸ್ಥಾನ..!

ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸತತ ಎರಡು ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ.ಕಳೆದ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಾದರಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ತಂಡದ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈಗಾಗಲೇ ಅವರಿಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬೇರೊಬ್ಬ ಆಟಗಾರರನ್ನು ತುಂಬಲು ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡದ ನಾಯಕ ರಜತ್ ಪಟಿದಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಮಣಿಹಾಕಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ
ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಮಾರ್ಚ್ 2021 ರಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಪರವಾಗಿ ಟಿ20ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಅವರು ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಪರ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದ್ದರು. ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೇರಿದಾಗಿನಿಂದ, ಅವರು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಟಿ20 ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅವರು ಮೂರು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ದರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈಗ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಆಟವಾಡುವ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಅಗತ್ಯವಿದೆ, ಈ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರನ್ನು ತುಂಬಹುದಾದರೂ ಸಹ ಅವರು ಇಂದಿಗೂ ಸಹ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಆಟವನ್ನು ಸಂಶಯದಿಂದಲೇ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ರಜತ್ ಪಟಿದಾರ್ ಈಗ ಸ್ಪಿನ್ ಮತ್ತು ವೇಗದ ಬೌಲನ್ನು ಲೀಲಾಜಾಲವಾಗಿ ಆಡುವುದರಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿ ಅವರಿಗೆ ಮನೆ ಹಾಕುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇನ್ನೂ ನಾಯಕತ್ವದ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗಲೂ ಸಹ ಶಾಂತ ಚಿತ್ತದ ರಜತ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಹಾಗೆ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ
ಕಳೆದ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಐಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್ ನಲ್ಲಿ ರಜತ್ ಪಟಿದಾರ್ ಜನವರಿ 2024 ರಿಂದ ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 45 ಟಿ 20 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ, 169 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ 1,327 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು 91 ಬೌಂಡರಿಗಳು ಮತ್ತು 87 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡವನ್ನು ಮೊದಲ ಐಪಿಎಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದ ನಂತರ, ಪಾಟಿದಾರ್ ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರ ಸೀಸನ್ ಅನ್ನು ಅಬ್ಬರದಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೇವಲ 12 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 31 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು ಮತ್ತು ನಂತರ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 19 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅಜೇಯ 48 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ರಜತ್ ಪಟಿದಾರ್ ಅವರ ಹೆಸರು ಸೂರ್ಯ ಕುಮಾರ್ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬಲವಾಗಿ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ ಎಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು.