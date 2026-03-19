IPL 2026: ಒಂದು ಡಿವೋರ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಅಪ್ ನಂತರ ಮದ್ಯಪಾನ ತ್ಯಜಿಸಿದ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಖಿಲಾಡಿ..! ಐಪಿಎಲ್ 2026ಗೆ ಈಗ ಫುಲ್ ಫಿಟ್..!

Yuzvendra Chahal Quits Alcohol: ಇದೆ ವೇಳೆ ತಮ್ಮ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ನಾನು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿರಾಶೆಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಕೆಕೆಆರ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ನನ್ನ ಪಕ್ಕೆಲುಬು ಮುರಿದುಕೊಂಡೆ, ಮತ್ತು ನಂತರ ನನ್ನ ಬೆರಳಿನ ಕೀಲುಗೂ ಗಾಯವಾಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಈಗ ಐಪಿಎಲ್ ಟೂರ್ನಿಗೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ, ಮಾರ್ಚ್ 28 ರಂದು 19ನೇ ಸೀಸನ್ ಗೆ ಚಾಲನೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ಸುಮಾರು ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುವ ಈ ಬೃಹತ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಹಾಗು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವದು ಅವರ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ದೇಹವನ್ನು ಅವರು ಸಹ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಈಗ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್ ಟೂರ್ನಿ ಆರಂಭವಾಗುವುದರಿಂದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್ ಬೌಲರ್ ನೊಬ್ಬ ಮದ್ಯಪಾನವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಈಗ ಸಂಪೂರ ಆಟದತ್ತ ಗಮನಹರಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಮಾಜಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಎಬಿ ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್ ಅವರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಯುಜ್ವೇಂದ್ರ ಚಾಹಲ್ ಮದ್ಯಪಾನವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತ್ಯಜಿಸಿ ಈಗ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಗಮನಹರಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ, ಚಾಹಲ್ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಚಹಾಲ್ ಕಳೆದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿತ್ತು,ಆದರೆ, ಆರ್ಸಿಬಿ ವಿರುದ್ಧ ಕೇವಲ 6 ರನ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಿರಾಸೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿತ್ತು.
"ನಾನು ಆರು ತಿಂಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಈಗ 35 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರಲು ಮತ್ತು ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಶೇ 150 ರಷ್ಟು ಶ್ರಮವನ್ನು ವಹಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರನಾಗಿ, ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿರುವ ಜನರು ನನ್ನಿಂದ ಕಲಿಯಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಯುಜ್ವೇಂದ್ರ ಚಾಹಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೇ ವೇಳೆ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿರಾಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಚಹಾಲ್ 'ಮಾರ್ಕೊ ಜಾನ್ಸೆನ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ನಾವು ಅವರನ್ನು ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆವು ಒಂದು ವೇಳೆ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಖಂಡಿತ ನಾವು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದೆವು.ಆಗ ಜಾನ್ಸೆನ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ವಿಶ್ವ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಫೈನಲ್ಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಲು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡವನ್ನು ಸೇರಲು ಬೇಗನೆ ಹೊರಟಿದ್ದರು' ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಇದೆ ವೇಳೆ ತಮ್ಮ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ನಾನು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿರಾಶೆಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಕೆಕೆಆರ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ನನ್ನ ಪಕ್ಕೆಲುಬು ಮುರಿದುಕೊಂಡೆ, ಮತ್ತು ನಂತರ ನನ್ನ ಬೆರಳಿನ ಕೀಲುಗೂ ಗಾಯವಾಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.