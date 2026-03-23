IPL 2026: ಹೊಸ ದಾಖಲೆಗಳ ಶಿಖರ ಏರಲು ಸಜ್ಜಾದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ!

ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು, ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣುಗಳು ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ನೆಟ್ಟಿವೆ. ಕೇವಲ 14ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್ಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ದ ವೈಭವ್, ಕಳೆದ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 35 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಸಿಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅತಿ ವೇಗದ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ಕಿಯರಿ ಆಟಗಾರ ಎನ್ನುವ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದ ಇವರು, ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೊಸ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಫೋಟಕ ಶೈಲಿಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ಮುಂಬರುವ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೇವಲ 299 ರನ್ ಮತ್ತು 38 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದರೆ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ, ಒಟ್ಟಾರೆ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು 1000 ರನ್ ಮತ್ತು 100 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟಲಿದ್ದಾರೆ.ಆ ಮೂಲಕ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಹೆಗ್ಗಳಿಗೆ ಅವರದ್ದಾಗಲಿದೆ.
ಕಳೆದ 2025 ರ ಐಪಿಎಲ್ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಕೇವಲ ಏಳು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶತಕದ ನೆರವಿನಿಂದ 257 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ, 206.55 ರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.ಆ ಮೂಲಕ ಈಗ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ಥಿರ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರ ಒಟ್ಟಾರೆ ಟಿ20 ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಅವರು ಇದುವರೆಗೆ 18 ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ 701 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಶತಕಗಳು ಸೇರಿವೆ ಎಂಬುದು ವಿಶೇಷ. ಅವರ ಒಟ್ಟಾರೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ 204.37 ರಷ್ಟಿದ್ದು, ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಅವರು ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 62 ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ
ಐಪಿಎಲ್ನಂತಹ ದೊಡ್ಡ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ 38 ಸಿಕ್ಸರ್ ಮತ್ತು 299 ರನ್ ಗಳಿಸುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವೇನಲ್ಲ. ಈ ಹಿಂದೆ ಅನೇಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಗಳು ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಗುರಿ ತಲುಪಿದರೆ, ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅವರು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ 500 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಮತ್ತು 50 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನೂ ದಾಟಲಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಐಪಿಎಲ್ 2026 ಟೂರ್ನಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಪಾಲಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಎಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಅವರ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕೇವಲ ದಾಖಲೆಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲೂ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಲಿದೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈ ಯುವ ಆಟಗಾರರನ ಸ್ಪೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನೋಡಲು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.