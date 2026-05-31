Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /IPL Final ಪಂದ್ಯ, ಒಂದೇ ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹಕ್ಕಿ ಹೊಡೆಯೋ ಬಿಗ್‌ ಪ್ಲಾನ್‌.. ಏನದು ಗೊತ್ತಾ?

IPL Final ಪಂದ್ಯ, ಒಂದೇ ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹಕ್ಕಿ ಹೊಡೆಯೋ ಬಿಗ್‌ ಪ್ಲಾನ್‌.. ಏನದು ಗೊತ್ತಾ?

Written ByBhimappa
Published: May 31, 2026, 04:33 PM IST|Updated: May 31, 2026, 04:33 PM IST
ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಐಪಿಎಲ್‌ನ ಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯ ಹೊಸ ನಾಯಕನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಿದೆ. ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್‌ ಅವರು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ವೈಫಲ್ಯ ಹೊಸ ನಾಯಕನ ನೇಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಇವತ್ತು ನಿರ್ಧಾರ ಆಗುತ್ತಾ?. 

IPL final crucial for Shubman Gill: ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಐಪಿಎಲ್‌ನ ಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯ ಹೊಸ ನಾಯಕನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಿದೆ. ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್‌ ಅವರು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ವೈಫಲ್ಯ ಹೊಸ ನಾಯಕನ ನೇಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಇವತ್ತು ನಿರ್ಧಾರ ಆಗುತ್ತಾ?. 
 

1/7

ಮಾರ್ಚ್ ಕೊನೆಯ ವಾರದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಐಪಿಎಲ್‌ನ 19ನೇ ಸೀಸನ್ 73 ಪಂದ್ಯಗಳ ನಂತರ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯ ಗುಜರಾತ್‌ ಟೈಟನ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ರಾಯಲ್‌ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ನಡುವೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.   

2/7

ಇಂಡಿಯನ್‌ ಪ್ರೀಮಿಯರ್‌ ಲೀಗ್‌ನ ಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ನಡುವೆ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನ ಹೋರಾಟ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ (BCCI) ಕೂಡ ಈ ಐಪಿಎಲ್ ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾಚ್‌ ಮೇಲೆ ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದೆ.   

3/7

ಬಿಸಿಸಿಐ ಒಂದೇ ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ 2 ಹಕ್ಕಿಗಳನ್ನು ಹೊಡೆಯಲು ಬಿಗ್‌ ಪ್ಲಾನ್‌ ಮಾಡಿದೆ. ಐಪಿಎಲ್ ಫೈನಲ್ ಫಲಿತಾಂಶ ಗುಜರಾತ್‌ ನಾಯಕ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ನಿರ್ಧರಿಸಲಿದೆ. ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ಗೆದ್ದರೆ, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಟಿ20 ನಾಯಕ ನೇಮಕ ಆಗ್ತಾರೆ.  

4/7

ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆದರೆ, ಬಿಸಿಸಿಐಗೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಏಕೆಂದರೆ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ವರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ನಾಯಕರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಗಿಲ್‌ಗೆ ಇದು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಂದ್ಯ ಎನ್ನಬಹುದು.   

5/7

ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ತಮ್ಮ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದರೆ, ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಮತ್ತು ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯುತ್ತಾರೆ. ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಭಾರತದ ಟಿ20 ತಂಡಕ್ಕೆ ಹೊಸ ನಾಯಕರಾಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.   

6/7

ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲು ಬಿಸಿಸಿಐನ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅಜಿತ್‌ ಅಗರ್ಕರ್ ಅವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುತ್ತಾರೆ. ಪೂರ್ಣ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.   

7/7

ಈ ಮೊದಲು ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಅಯ್ಯರ್‌ ಅವರಿಗೆ ಭಾರತದ T20 ತಂಡದ ನಾಯಕತ್ವದ ಸ್ಥಾನ ಲಭಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಪಂಜಾಬ್‌ ಕಿಂಗ್ಸ್‌ ತಂಡ ಲೀಗ್‌ ಹಂತದಿಂದ ಮೇಲೆದ್ದೇಳಲಿಲ್ಲ. ಭಾರತದ ODI, T20, ಟೆಸ್ಟ್‌ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಒಬ್ಬರೇ ನಾಯಕ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.   

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Chikkaballapur: ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಜವರಾಯನಾದ ಆಟೋ! ಸರಣಿ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಐವರು ಬಲಿ

Chikkaballapur: ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಜವರಾಯನಾದ ಆಟೋ! ಸರಣಿ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಐವರು ಬಲಿ

Chikkaballapur road accident2 min ago
2

RCB vs GT IPL 2026 Final LIVE: IPL 2026 ಮಹಾಸಮರ: ಆರ್‌ಸಿಬಿ vs ಜಿಟಿ ಫೈನಲ್ ಫೈಟ್; ಯಾರಿಗೆ IPL 2026ರ ಕಿರೀಟ

ipl 2026 final live7 min ago
3

ಬಡತನದಿಂದ ದೂರ ಇರಬೇಕಾ? ಈ 4 ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಜೂಸ್ ಆದ್ರೆ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗ್ತೀರಿ...

Chanakya Niti17 min ago
4

Karnataka Breaking News LIVE : ಹೊಸ KPCC ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌, ಇಂದು RCB vs GT ರೋಚಕ ಫಿನಾಲೆ

Kannada news30 min ago
5

RCB vs GT IPL 2026 Final match: ಇಂದು ಧೋನಿ - ರೋಹಿತ್‌ ದಾಖಲೆ ಸರಿಗಟ್ಟುತ್ತಾರಾ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ನಾ

Rajat Patidar31 min ago