/IPL ನಿಂದ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ಹೊಡೆತ.. ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಈ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕಾರಣವೇನು ಗೊತ್ತಾ?

BCCI Center of Excellence and IPL: ಭಾರತ ತಂಡದ ಕೆಲವು ಆಟಗಾರರು ಗಾಯದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಅನುಭವಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಗಳು, ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಿಸಿಸಿಐನ ಸೆಂಟರ್ ಆಪ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ (CoE) ಗಂಭೀರ ಆರೋ ಮಾಡಿದೆ.
ಹಣದಾಸೆಯಿಂದ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (IPL) ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು, ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರರು ಇಂಜುರಿ ಆಗಿದ್ದರೂ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಬಿಸಿಸಿಐನ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದೆ.
ಗಾಯದಿಂದ ತಂಡದಿಂದ ಹೊರ ಬೀಳುವ ಆತಂಕದಿಂದ ಆಟಗಾರರು ನೋವಿನ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್, ಮಾತ್ರೆ ಪಡೆದು ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೂಡ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ. ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಗುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಐಪಿಎಲ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡವರನ್ನು ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು, ಬಿಸಿಸಿಐನ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಫಿಸಿಯೋ ಮೇಲೆ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದಲೇ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಈಗ ಭಾರತ ತಂಡದಿಂದ ಒಟ್ಟು 12, 13 ಆಟಗಾರರು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಸಿಒಇ ನಲ್ಲಿ ರಿಹ್ಯಾಬ್ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು ಆಗಿದೆ.
ಹಾರ್ದಿಕ ಪಾಂಡ್ಯ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಬೆನ್ನು ನೋವಿನಿಂದ, ಜಸ್ಪ್ರಿತ್ ಬೂಮ್ರಾ ಮೊಣಕಾಲಿನ ನೋವಿನಿಂದ, ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣಾ ಹ್ಯಾಮ್ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಇಂಜುರಿಯಿಂದ, ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಹ್ಯಾಮ್ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಇಂಜುರಿ ಸೇರಿ ಇನ್ನು ಕೇಲವು ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್, ಬೂಮ್ರಾ ಈಗಾಗಲೇ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಿತ್ತು. ಯುವ ಆಟಗಾರರಾದ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಯಾದವ್, ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ಆಕಾಶ್ ದೀಪ್, ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್ ಗಾಯಗಳಿಂದಲೇ ತಂಡದಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದಾರೆ.