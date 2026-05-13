ಸದ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಐಪಿಎಲ್ ನಲ್ಲಿ ಸನ್ ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬಲ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ.
ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಬಳಿ ಆರೆಂಜ್ ಇತ್ತು. ಸದ್ಯ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ತಂಡದ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಈ ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ಗಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಬ್ಯಾಟರ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾರನ್ನ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ.
ಹೌದು, ಹೆನ್ರಿಚ್ ಕ್ಲಾಸೆನ್ ಅವರು 12 ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ 508 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ರೇಟ್ 153.94 ರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಬೀಸುವ ಕ್ಲಾಸೆನ್ 38 ಬೌಂಡರಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ 23 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಚಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ.
ಇವರ ನಂತರ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ತಂಡದ ಓಪನರ್ ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್ ಅವರು 12 ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ 501 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಹೆನಿಚ್ ಕ್ಲಾಸೆನ್ ಹಾಗೂ ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್ ನಡುವೆ ಕೇವಲ 7 ರನ್ಗಳ ಅಂತರ ಮಾತ್ರ ಇದೆ.
ಈಗಾಗಲೇ ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಪಡೆದಿದ್ದ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ತಂಡದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು 12 ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ 209.13 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದು 481 ರನ್ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 43 ಬೌಂಡರಿಗಳು ಹಾಗೂ 37 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಸೇರಿವೆ.
ಪರ್ಪಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಈ ಸಲ ಆರ್ಸಿಬಿಯ ಪೇಸ್ ಬೌಲರ್ ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಬಳಿ ಇದೆ. ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಅವರು, 11 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಿಂದ 43 ಓವರ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 21 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್ ಉರುಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ತಂಡದ ಕಗಿಸೋ ರಬಾಡ ಅವರು 12 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದು 43 ಓವರ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ 21 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಉರುಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭುವನೇಶ್ವರ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಓವರ್, ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದ್ದರಿಂದ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.