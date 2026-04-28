ರಾಜಸ್ತಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವೈಭವ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ಮಾತಾಡುತ್ತಿದೆ. ಎಷ್ಟೋ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನೋಡಲು ಸ್ಟೇಡಿಯಂಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ತಾನ ತಂಡದ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಕೇವಲ 36 ಬಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದರು. ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ಸೂರ್ಯವಂಶಿಯ ಎರಡನೇ ಶತಕವಾಗಿದೆ.
ಹೀಈಗಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರು ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ (Orange Cap) ರೇಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳನ್ನೇ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಹಿಂದೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ನ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಹೆನ್ರಿಚ್ ಕ್ಲಾಸೆನ್ ಅವರು 349 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಸದ್ಯ ಟಾಪ್ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ 62 ರನ್ಗಳಿಸಿದ್ದೇ ವೈಯಕ್ತಿವಾದ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಆಗಿದೆ.
ಆರ್ಸಿಬಿ ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು 351 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದು ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಟು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿರುವ ಕೊಹ್ಲಿ, ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ 81 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಆಗಿದೆ.
ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರು ಕೇವಲ 6 ರನ್ಗಳಿಂದ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿನ ಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ 234.86 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು 357 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕ್ಯಾಪ್ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಮೂರನೇಯವರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ರನ್ನಿಂದ ಕೆ.ಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಅವರು, ಸೂರ್ಯವಂಶಿಗಿಂತ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಪಂಜಾಬ್ ವಿರುದ್ಧ 152 ರನ್ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕೆ.ಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಅವರು 358 ರನ್ಗಳಿಂದ ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಸದ್ಯ ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ತಂಡದ ಬಿಗ್ ಹಿಟ್ಟರ್, ತಂಡದ ಓಪನರ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಬಳಿ ಇದೆ. 380 ರನ್ ಬಾರಿಸಿರುವ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ರನ್ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಿಯಾಗಿದ್ದು ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸೂರ್ಯವಂಶಿ 2025ರಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 35 ಬಾಲ್ಗಳಿಗೆ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದ್ದು ಎರಡನೇ ವೇಗದ ಸೆಂಚುರಿಯಾಗಿದೆ. ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 36 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ್ದರು. ಇದರಲ್ಲಿ 12 ಸಿಕ್ಸ್ ಇರುವುದು ವಿಶೇಷ.
ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರು ಮಂಡಿರಜ್ಜು ಗಾಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು. ಸದ್ಯ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.