RCB ವಿರುದ್ಧ ಆರ್ಭಟದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಗೆ ಗುಡ್‌ನ್ಯೂಸ್..‌ ಬಿಗ್‌ ಮೆಸೇಜ್‌ ಕೊಟ್ಟ IPL ಛೇರ್ಮನ್

Arun Dhumal and Vaibhav Suryavanshi: 15 ವರ್ಷದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠರು ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (IPL)ನಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಐಪಿಎಲ್‌ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಹೃದಯವನ್ನು ಕೂಡ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಲಿ ಎಂದು ಛೇರ್ಮನ್ ಬಯಸಿದ್ದಾರೆ. 
 
ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ವಿಶ್ವದ ಬಲಿಷ್ಠ ಬೌಲರ್‌ಗಳಿಗೆ ಬೆಂಡೆತ್ತುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬೈ ತಂಡದ ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ, ಆರ್‌ಸಿಬಿಯ ಜೋಶ್ ಹ್ಯಾಜಲ್‌ವುಡ್‌ರಂತಹ ಬೌಲರ್‌ಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಭಯವಿಲ್ಲದೇ ಸಿಕ್ಸರ್‌ ಹೊಡೆಯು ಚಾಣಕ್ಷತೆ ವೈಭವ್‌ನಲ್ಲಿದೆ.   

ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಕುರಿತು ಎಕ್ಸ್‌ ಅಕೌಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂದೇಶ ರವಾನೆ ಮಾಡಿರುವ ಐಪಿಎಲ್‌ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅರುಣ್‌ ಧುಮಾಲ್ ಅವರು, 26 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 78 ರನ್ ಗಳಿಸುವುದು ಅಷ್ಟು ಸಾಮಾನ್ಯವಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.   

ಈ IPL 2026 ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅದ್ಭುತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಇಡೀ ದೇಶದ ಜನರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಸೂರ್ಯವಂಶಿಯ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಪರ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅರ್ಹರು ಎಂದು ಬಿಸಿಸಿಐಗೆ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಟ್ಯಾಗ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.  

ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಯಂತಹ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ, ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನ ಆಟಗಾರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಗುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಅಪರೂಪ. ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ವೈಭವ್‌ ಆಗಮಿಸಿದ್ರೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಚೊಚ್ಚಲ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ದಾಖಲೆಗೆ ಅವರು ಅರ್ಹರು ಆಗ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅರುಣ್‌ ಧುಮಾಲ್‌ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.  

ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಎದುರಾಳಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸಿಡಿಯುವುದು ಮುಂದುವರಿಸಿದರೆ, ಅದು ಬಿಸಿಸಿಐನ ಅಜಿತ್ ಅಗರ್ಕರ್ ನೇತೃತ್ವದ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ತಲೆನೋವಾಗಲಿದೆ. 2024ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ನಂತರ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಟಿ20ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದಂತೆ, ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ವಿರುದ್ಧ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬಹುದು.  

ಭಾರತ ತಂಡದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರಿಗೆ ಭಾರತ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ಆಯುಷ್ ಮ್ಹಾತ್ರೆ ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ನಂತರ ರೆಡ್-ಬಾಲ್ ಇಂಟ್ರಾ ಸಿಒಇ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.   

ಪ್ರಸ್ತುತ ನಾಲ್ಕು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳಿಂದ 50 ಸರಾಸರಿ ಮತ್ತು 266.67 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ 200 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಸ್ತಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್, ಧ್ರುವ್ ಜುರೆಲ್‌ಗಿಂತ ವೈಭವ್ ಮುಂದಿದ್ದಾರೆ.   

ಸಿಎಸ್‌ಕೆ, ಆರ್‌ಸಿಬಿ ವಿರುದ್ಧ ಅಬ್ಬರಿಸಿರುವ ರಾಜಸ್ತಾನ ರಾಯಲ್ಸ್‌ ತಂಡದ ಓಪನರ್‌ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 13 ರಂದು ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ (SRH) ಬೌಲರ್‌ಗಳಿಗೆ ಬೆಂಡೆತ್ತಲಿದ್ದಾರೆ.   

ಇರಾನ್‌ನಲ್ಲಿ 1,000 ಗಂಟೆ ಕಳೆದರೂ ಸಿಗದ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್; ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಇದು ಹೊಸ ದಾಖಲೆ!