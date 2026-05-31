Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /IPL ಫೈನಲ್‌ ಗೆದ್ದ RCB ಮೇಲೆ ಕೋಟಿ..ಕೋಟಿ ಹಣದ ಹೊಳೆ.. ಗುಜರಾತ್‌ಗೂ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಭಾರೀ ಮೊತ್ತ!

IPL ಫೈನಲ್‌ ಗೆದ್ದ RCB ಮೇಲೆ ಕೋಟಿ..ಕೋಟಿ ಹಣದ ಹೊಳೆ.. ಗುಜರಾತ್‌ಗೂ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಭಾರೀ ಮೊತ್ತ!

Written ByBhimappa
Published: Jun 01, 2026, 12:06 AM IST|Updated: Jun 01, 2026, 12:06 AM IST
ಅಹಮದಾಬಾದ್‌ನ ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಐಪಿಎಲ್ ಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು, ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು 5 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಸತತ 2ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಐಪಿಎಲ್ ಟ್ರೋಫಿಗೆ ಮುತ್ತಿಟ್ಟಿದೆ. 

IPL Price Money: ಅಹಮದಾಬಾದ್‌ನ ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಐಪಿಎಲ್ ಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು, ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು 5 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಸತತ 2ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಐಪಿಎಲ್ ಟ್ರೋಫಿಗೆ ಮುತ್ತಿಟ್ಟಿದೆ. 
 

1/7

ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ 155 ರನ್ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಈ ಸುಲಭ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯವನ್ನು 5 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ.   

2/7

ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಪರ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ 42 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 3 ಸಿಕ್ಸರ್‌ ಮತ್ತು 9 ಬೌಂಡರಿ ಸಮೇತ ಅಜೇಯ 75 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಆರ್‌ಸಿಬಿಗೆ ಜಯ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ಕೊಹ್ಲಿ ಹೋರಾಡಿದರು.   

3/7

ಆರ್‌ಸಿಬಿಯ ಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯ ಗೆಲುವಿನ ನಂತರ, ಅವರು ಎಷ್ಟು ಬಹುಮಾನದ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.   

4/7

2026ರ ಐಪಿಎಲ್‌ಗಾಗಿ ಬಿಸಿಸಿಐ ಒಟ್ಟು 46.5 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಹುಮಾನ ನಿಧಿಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ತಂಡವು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಐಪಿಎಲ್ ಟ್ರೋಫಿಯ ಜೊತೆಗೆ 20 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಬಹುಮಾನ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದೆ.  

5/7

ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೋತಿರುವ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೋಫಿ ಸಿಗದಿದ್ದರೂ ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ತಂಡಕ್ಕೆ 13 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಹುಮಾನ ಸಿಗುತ್ತದೆ.   

6/7

ಪ್ಲೇಆಫ್ ತಲುಪಿರುವ ಮೂರನೇ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದ ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ಗಣನೀಯ ಬಹುಮಾನ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ 2 ರಲ್ಲಿ ಸೋತು ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡವು 7 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದೆ.   

7/7

ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಅಥವಾ ಪ್ಲೇಆಫ್ ಹಂತದಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದ ನಂತರ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ತಂಡ ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್‌ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ 6.5 ಕೋಟಿ ರೂ‌ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಲಿದೆ.   

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ಕಿಂಗ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಗುಜರಾತ್ ಶರಣು! ಸತತ 2ನೇ ಬಾರಿ IPL ಕಪ್ ಎತ್ತಿದ RCB

ಕಿಂಗ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಗುಜರಾತ್ ಶರಣು! ಸತತ 2ನೇ ಬಾರಿ IPL ಕಪ್ ಎತ್ತಿದ RCB

RCB Champions 202628 min ago
2

RCB vs GT IPL 2026 Final: ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಅರ್ಧಶತಕ, 2ನೇ ಐಪಿಎಲ್ ಟ್ರೋಫಿ ಎತ್ತಿಹಿಡಿದ ಆರ್‌ಸಿಬಿ

ipl 2026 final live36 min ago
3

ಸತತ 2ನೇ ಬಾರಿಗೆ IPL ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದ RCB.. ನೋವಿನಲ್ಲೂ ವೇಗದ ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ಕೊಹ್ಲಿ!

RCB Won the IPL Final55 min ago
4

ಆಂಡಿ ಫ್ಲವರ್ ಜಾದೂ ವರ್ಕೌಟ್! ಗುಜರಾತ್‌ ಮಣಿಸಿ 2ನೇ ಬಾರಿ IPL ಚಾಂಪಿಯನ್‌ ಆದ ಆರ್‌ಸಿಬಿ

Andy Flower59 min ago
5

ಸೋತ ತಂಡಕ್ಕೂ ಸಿಗಲಿದೆ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಬಹುಮಾನ!.. ಈ ಹಣದಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಸಿಗುವ ಹಣವೆಷ್ಟು?

IPL 2026 Runner up prize money1 hr ago