IPL Price Money: ಅಹಮದಾಬಾದ್ನ ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಐಪಿಎಲ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು, ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು 5 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಆರ್ಸಿಬಿ ಸತತ 2ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಐಪಿಎಲ್ ಟ್ರೋಫಿಗೆ ಮುತ್ತಿಟ್ಟಿದೆ.
ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ 155 ರನ್ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಈ ಸುಲಭ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಆರ್ಸಿಬಿ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು 5 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ.
ಆರ್ಸಿಬಿ ಪರ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ 42 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 3 ಸಿಕ್ಸರ್ ಮತ್ತು 9 ಬೌಂಡರಿ ಸಮೇತ ಅಜೇಯ 75 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಆರ್ಸಿಬಿಗೆ ಜಯ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಆರ್ಸಿಬಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ಕೊಹ್ಲಿ ಹೋರಾಡಿದರು.
ಆರ್ಸಿಬಿಯ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಗೆಲುವಿನ ನಂತರ, ಅವರು ಎಷ್ಟು ಬಹುಮಾನದ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
2026ರ ಐಪಿಎಲ್ಗಾಗಿ ಬಿಸಿಸಿಐ ಒಟ್ಟು 46.5 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಹುಮಾನ ನಿಧಿಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡವು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಐಪಿಎಲ್ ಟ್ರೋಫಿಯ ಜೊತೆಗೆ 20 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಬಹುಮಾನ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದೆ.
ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೋತಿರುವ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೋಫಿ ಸಿಗದಿದ್ದರೂ ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ತಂಡಕ್ಕೆ 13 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಹುಮಾನ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಪ್ಲೇಆಫ್ ತಲುಪಿರುವ ಮೂರನೇ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದ ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ಗಣನೀಯ ಬಹುಮಾನ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ 2 ರಲ್ಲಿ ಸೋತು ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡವು 7 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದೆ.
ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಅಥವಾ ಪ್ಲೇಆಫ್ ಹಂತದಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದ ನಂತರ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ತಂಡ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ 6.5 ಕೋಟಿ ರೂ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಲಿದೆ.