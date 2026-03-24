15,301,00,00,000 ರೂ.ಗೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ಸೇಲ್.. RR ಫ್ರಾಂಚೈಸಿನ ಯಾವ ದೇಶ ಖರೀದಿಸಿದೆ? ‌

Rajasthan Royals sold for Rs 15,300 crore: 2026ರ IPL ಶುರುವಿಗೂ ಮೊದಲೇ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಭಾರೀ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ತಂಡವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿರುವ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ, ಇದು ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿಯೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಒಪ್ಪಂದವಾಗಿದೆ. 
 
ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ತಂಡವನ್ನು ಅಮೆರಿಕದ ಉದ್ಯಮಿ ಕಲ್ ಸೋಮಾನಿ ಅವರ ಸಂಸ್ಥೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು 1.63 ಬಿಲಿಯನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್‌ಗಳಿಗೆ, ಭಾರತೀಯ ಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ 15,300 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗೆ ಖರೀದಿ ಆಗಿದೆ. ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಒಂದೇ ಸಲಕ್ಕೆ ಪಾವತಿಸುತ್ತಾರೆ.   

ಅಮೆರಿಕ ಉದ್ಯಮಿ ಕಲ್ ಸೋಮಾನಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್‌‌ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಐಪಿಎಲ್‌ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಶಿಕ್ಷಣ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಡೇಟಾ ಗೌಪ್ಯತೆ, AI ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಗಣನೀಯ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದೆ.   

ಸೋಮಾನಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಅವರನ್ನು ವಾಲ್ಮಾರ್ಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಮೆರಿಕನ್ ಉದ್ಯಮಿ ರಾಬ್ ವಾಲ್ಟನ್ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಂಪ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯವರು ಇದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿ, ಈ ಒಪ್ಪಂದವು ಮುಂಬರುವ ಐಪಿಎಲ್ 2026 ಋತುವಿನ ನಂತರ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.   

ಕಲ್ ಸೋಮಾನಿ ಅವರು ಇಂಟ್ರಾಎಡ್ಜ್, ಟ್ರುಯೊ, ಟ್ರುಯೊ.ಎಐ ಮತ್ತು ಅಕಾಡೆಮಿಯನ್‌ನಂತಹ ಜಾಗತಿಕ ದೈತ್ಯರ ಸ್ಥಾಪಕರೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೋಟಾರ್ ಸಿಟಿ ಗಾಲ್ಫ್ ಕ್ಲಬ್‌ನ ಸಹಮಾಲೀಕರೂ ಕೂಡ ಹೌದು. ಟಿಎಂಆರ್‌ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟಿಜಿಎಲ್ ಗಾಲ್ಫ್ ಲೀಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.  

2026ರ IPLನ 19ನೇ ಸೀಸನ್‌ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಈ ದೊಡ್ಡ ಒಪ್ಪಂದ ನಡೆದಿದೆ. ಆರು ತಿಂಗಳನಿಂದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾಲೀಕರು, ರಾಜಸ್ತಾನ್‌ ರಾಯಲ್ಸ್‌ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ ಈಗ ಆರ್‌ಆರ್‌ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ.   

1 ಬಿಲಿಯನ್ ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್‌ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾದ ಮೊದಲ ಐಪಿಎಲ್ ತಂಡ ಎನ್ನುವ ಖ್ಯಾತಿಗೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಕಲ್ ಸೋಮಾನಿ ನೇತೃತ್ವದ ಒಕ್ಕೂಟವು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆದಿದೆ.  

