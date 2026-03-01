ಇರಾನ್‌ ದಾಳಿ ಪ್ರಭಾವ! 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲೇ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ..

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಇರಾನ್‌ ಹಾಗೂ ಇಸ್ರೇಲ್‌ ನಡುವಿನ ಯುದ್ದದ ಪ್ರಭಾವ ಇದೀಗ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಭಾರೀ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. 
 
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಬಂಗಾರದೊಂದಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿಗೂ ಕೂಡ ಭಾರೀ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ.   

ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾದಂತೆ ಕಂಡುಬಂದರೂ, ಯುಎಸ್-ಇರಾನ್-ಇಸ್ರೇಲ್ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಅಪಾರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಯುಎಸ್ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡೆಸಿದ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಇರಾನಿನ ಪ್ರತೀಕಾರದ ದಾಳಿಗಳು ಈಗ ಜಗತ್ತನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿವೆ.  

ಈ ಇಸ್ರೇಲ್‌ ಹಾಗೂ ಇರಾನ್‌ ದಾಳಿ- ಪ್ರತಿದಾಳಿಗಳ ನಡುವೆ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ನಾಟಕೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗೆ ಚಿನ್ನದ ದರ 7 ಸಾವಿರ ರೂ. ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಈ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಮಾರ್ಚ್ 1 ರಂದು ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ದರಗಳು ಯಾವ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿವೆ? ಮುಂದೆ ಓದಿ..  

ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ನಾಟಕೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಸ್ಪಾಟ್ ಚಿನ್ನದ ದರ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಔನ್ಸ್‌ಗೆ $100 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್‌ಗೆ ಚಿನ್ನದ ದರ $5278 ಕ್ಕೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.   

ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಾಟ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ ಶೇ. 7.59 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್‌ಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ $93.72 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಯುಎಸ್-ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರವೇಶದಂತಹ ಅಂಶಗಳು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ.  

ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳು ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿವೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇಂದು, 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ದರವು 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 7140 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಪೌಂಡ್‌ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1,68,710 ರೂ.ಗಳಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ.   

ಚಿನ್ನದ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ದರವೂ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಎರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಇರಾನ್-ಯುಎಸ್ ದಾಳಿಯು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಕೂಡ ಭಾರೀ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋ ಬೆಳ್ಳಿಯ ದರವು 25000 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.  

(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನೂ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಖಚಿತ ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ) 

