ಇರಾನ್-ಯುಎಸ್‌ ಕದನ ವಿರಾಮ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ದಿಟ್ಟ ನಡೆ: ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಕುಸಿದ ಚಿನ್ನ.. ಬಂಗಾರ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಲಾಟರಿ

Gold Rate Fallen: ಚಿನ್ನ ಬೇಕಾ ಚಿನ್ನ? ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶ ಸಿಗದು, ಸರ್ಕಾರದಿಂದಲೇ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್! ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಇವತ್ತೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡುಬಿಡಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕುಸಿದುಬಿದ್ದಿದೆ. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕುಸಿದಿರುವುದರಿಂದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದುಕೊಂಡವರಿಗೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶ ಮತ್ತೆ ಸಿಗದಿರಬಹುದು. 
ಇರಾನ್-ಯುಎಸ್‌ ಕದನ ವಿರಾಮದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಬಂಗಾರ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದವರಿಗೆ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಕ್ರಮದಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಕುಸಿದುಬಿದ್ದಿದೆ. 

ಮೊದಲೇ ಚಿನ್ನದ ರೇಟು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗ್ತಿತ್ತು. ನಡುವೆ ಮದುವೆ ಸೀಸನ್‌ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಎನ್ನುವ ಚಿಂತೆ ಇತ್ತು. ಆದರೀಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಚಿನ್ನದ ಮೇಲಿನ ಆಮದು ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಪರಿಣಾಮ ಬಂಗಾರ ಪ್ರಿಯರು ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಡುವಂತಾಗಿದೆ.

ಅಮೆರಿಕಾ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿತ್ತು. ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಜನ ಹಿಂದು-ಮುಂದು ನೋಡುವಂತಾಗಿತ್ತು. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲೂ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಜಾಸ್ತಿಯೇ ಇತ್ತು. ಇದರ ನಡುವೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಮೂಲ ಆಮದು ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. 

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಮೂಲ ಆಮದು ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರಲ್ಲಿ  ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಆಭರಣ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲೂ ಸಂಚಲನ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಚಿನ್ನದ ಮೂಲ ಆಮದು ಬೆಲೆಯನ್ನು 1,652 ಡಾಲರ್ ನಿಂದ 1,526 ಡಾಲರ್ ಗೆ (ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1,42,223 ರೂ.) ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬೆಳ್ಳಿಯ ಮೂಲ ಆಮದು ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ 2,820 ರಿಂದ 2,427 ಡಾಲರ್ ಗೆ  (ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ 2,26,096 ರೂ.) ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಆಮದು ಸುಂಕ ಕಡಿಮೆಯಾಯಿತು ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಆಭರಣ ಕಂಪನಿಗಳ ಷೇರುಗಳ ಬೆಲೆ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆಮದು ವೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ ಕಂಪನಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಲಾಭದ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಆಭರಣ ಕಂಪನಿಗಳ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 

ಮುಂದೆ ಮದುವೆ ಹಾಗೂ ಹಬ್ಬಗಳ ಸೀಸನ್ ಶುರುವಾಗಲಿದ್ದು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಆಭರಣಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳೂ ಚುರುಕುಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. Disclaimer: ಮೇಲಿನ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸ್ವರೂಪದ್ದು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ವಿಷಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಲೇಖನದ ಉದ್ದೇಶ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಅಥವಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಹೇಳುವುದಲ್ಲ. ವಿಷಯ ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದುದು ನಿಮ್ಮದೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ.  

