Iran US War 2026: ಇರಾನ್ ಯುದ್ದಕ್ಕೆ ಧುಮುಕಿದ ಹೌತಿಗಳು, ಹಾರ್ಮುಜ್ ನಂತರ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾರ್ಗ ಸಹ ಬಂದ್..!

Iran US War 2026: ಇರಾನ್ ಈಗಾಗಲೇ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೇಲೆ ದಿಗ್ಬಂಧನವನ್ನು ವಿಧಿಸಿದೆ. ಹೌತಿಗಳು ಇದನ್ನು ಸಹ ಮುಚ್ಚಿದರೆ, ಅದು ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.
ಅಮೆರಿಕ-ಇಸ್ರೇಲ್-ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಹೌದು, ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕ ಎನ್ನುವಂತೆ ಯೆಮೆನ್‌ನಿಂದ ಹಾರಿಸಲಾದ ಕ್ಷಿಪಣಿಯನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿರುವುದಾಗಿ ಇಸ್ರೇಲಿ ಸೇನೆ ಇಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.ಯುದ್ಧ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ನಂತರ ಯೆಮೆನ್‌ನಿಂದ ಕ್ಷಿಪಣಿಯನ್ನು ಹಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.   

ಗಾಜಾ ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಮಾಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೀನಿಯನ್ನರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ ಇಸ್ರೇಲಿ ಮತ್ತು ಅಮೇರಿಕನ್ ಹಡಗುಗಳು ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದನ್ನು ಯೆಮೆನ್‌ನ ಹೌತಿ ಹೋರಾಟಗಾರರು ನಿಷೇಧಿಸಿದ್ದರು.

ಇರಾನ್ ಬೆಂಬಲಿತ ಹೌತಿ ಬಂಡುಕೋರರು ಇರಾನ್ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಹಾಗೂ ಅಮೇರಿಕಾ ಮುಂದುವರೆಸಿದಲ್ಲಿ ಪ್ರತೀಕಾರ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ದ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಒಂದು ದಿನದ ನಂತರ ಈ ಕ್ಷಿಪಣಿಯನ್ನು ಹಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಲೆಬನಾನ್ ಮತ್ತು ಇರಾಕ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಇರಾನ್‌ನ ಶಿಯಾ ಮಿತ್ರರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿವೆ. ಈಗ, ಹೌತಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದಿಂದ, ಬಾಬ್ ಎಲ್-ಮಂಡೇಬ್ ಜಲಸಂಧಿ ಮುಚ್ಚುವ ಅಪಾಯವಿದೆ. ಬಾಬ್ ಎಲ್-ಮಂಡೇಬ್ ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಮುಖ ಕಡಲ ಚೆಕ್‌ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ, ಇದು ಯೆಮೆನ್ (ಅರೇಬಿಯನ್ ಪರ್ಯಾಯ ದ್ವೀಪ) ಮತ್ತು ಜಿಬೌಟಿ/ಎರಿಟ್ರಿಯಾ (ಆಫ್ರಿಕಾದ) ನಡುವೆ ಇದೆ. ಇದು ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಅಡೆನ್ ಕೊಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸೂಯೆಜ್ ಕಾಲುವೆಗೆ ಇರುವ ಏಕೈಕ ಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಕಡಲ ವ್ಯಾಪಾರದ ಶೇ 10-15 ರಷ್ಟು ಇದರ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುತ್ತದೆ. ಇರಾನ್ ಈಗಾಗಲೇ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೇಲೆ ದಿಗ್ಬಂಧನವನ್ನು ವಿಧಿಸಿದೆ. ಹೌತಿಗಳು ಇದನ್ನು ಸಹ ಮುಚ್ಚಿದರೆ, ಅದು ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.

RCB vs SRH ಪಂದ್ಯ.. ಎರಡು ತಂಡಗಳ ಬಲಾಬಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೆಲ್ಲೋದು ಮಾತ್ರ ಇದೇ ಟೀಮ್‌..!