Iran-US War 2026: 36 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ನಿಂದ ಅಮೇರಿಕಾಕ್ಕೆ ಆಗಿರುವ ನಷ್ಟವೆಷ್ಟು ?


ಫೆಬ್ರವರಿ 28 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಇರಾನ್ -ಯುಎಸ್ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 300 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಮೇರಿಕನ್ ಸೈನಿಕರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು 13 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮಾರ್ಚ್ 1 ರಂದು, ಕುವೈತ್‌ನ ಶುಐಬಾ ಬಂದರಿನ ಮೇಲೆ ಇರಾನಿನ ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಆರು ಅಮೇರಿಕನ್ ಸೈನಿಕರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ.

ಕುವೈತ್, ಕತಾರ್, ಬಹ್ರೇನ್ ಮತ್ತು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಲ್ಲಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ 13 ಯುಎಸ್ ಮಿಲಿಟರಿ ನೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹಾನಿಯಾಗಿವೆ.  

ಬ್ಲೂಮ್‌ಬರ್ಗ್ ವರದಿ ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ಇರಾನ್‌ನೊಂದಿಗಿನ ಯುದ್ಧ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ 16 ಯುಎಸ್ ಮಿಲಿಟರಿ ವಿಮಾನಗಳು ನಾಶವಾಗಿವೆ.ಇವುಗಳಲ್ಲಿ, ಮೂರು F-15 ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎರಡು F-35 ಮತ್ತು ಒಂದು F-15E ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಇರಾನ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಯುಎಸ್ ಯುದ್ದದ 11ನೇ ದಿನದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸುಮಾರು ₹23,188 ಕೋಟಿ (ಸುಮಾರು ₹23,188 ಕೋಟಿ) ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾದ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿತು.

ಮೊದಲ ಎರಡು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ನೆಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳು 800 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ (ಸುಮಾರು ರೂ. 7,360 ಕೋಟಿ) ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಅಮೆರಿಕವು 2.9 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ (ಸುಮಾರು ರೂ. 26,680 ಕೋಟಿ) ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ಶಂಕಿಸಲಾಗಿದೆ

ಇರಾನ್‌ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆ ಬ್ಯಾರೆಲ್‌ಗೆ $ 100 ಮೀರಿದೆ.ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ತೆರೆಯಲು ಅಮೆರಿಕ ಪ್ರತಿದಿನ $ 2 ಬಿಲಿಯನ್ ಅಥವಾ ಸುಮಾರು ರೂ. 18.4 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಯುಎಸ್ ಸೆನೆಟರ್ ಕ್ರಿಸ್ ಮರ್ಫಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Iran-US Conflict 2026 Middle East War Update US Military Casualties Strait of Hormuz Closure Military Infrastructure Damage F-35 Shot Down Economic Impact of War drone warfare Pentagon Briefing Global Oil Crisis

