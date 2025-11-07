ಮಧುಮೇಹಿಗಳಿಗೆ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌! ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರಯಾಣದ ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ವಿಶೇಷ ಊಟ, ಅದೂ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ

IRCTC new updates : ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ನೀಡಿದೆ. ಇನ್ಮುಂದೆ ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರದ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಆಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು. ಅದೂ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸದೆ.. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..
ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಸ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಲಾಭದಾಯಕ ಕಂಪನಿಯಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಐಆರ್ಸಿಟಿಸಿ ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಆಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.
ಹೌದು.. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ, ರಾಜಧಾನಿ, ಶತಾಬ್ದಿ, ಡುರೊಂಟೊ, ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ನಂತಹ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಆಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ರೈಲ್ವೆ ಮಂಡಳಿಯು ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ.
ಭಾರತವನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಮಧುಮೇಹ ರಾಜಧಾನಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 22 ಕೋಟಿ ಜನರು ಟೈಪ್ -2 ಮಧುಮೇಹದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಈ ರೋಗವು ಯುವಕರಲ್ಲಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ರೈಲ್ವೆ ಈ ಹೊಸ ಊಟ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.
ರೈಲ್ವೆ ಮಂಡಳಿ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಹೊಸ ಆದೇಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮಧುಮೇಹಿ ಊಟವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೆಲವು ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ರಾಜಧಾನಿ, ಶತಾಬ್ದಿ, ಡುರೊಂಟೊ ಮತ್ತು ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ರೈಲುಗಳು ಐದು ವಿಧದ ಆಹಾರ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಇವು ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ, ಮಾಂಸಾಹಾರಿ, ಜೈನ ಆಹಾರ, ಮಧುಮೇಹ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ, ಮಧುಮೇಹ ಮಾಂಸಾಹಾರಿ. ನೀವು ಇಷ್ಟಪಡುವದನ್ನು ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಬಯಸಿದರೆ, ರೈಲು ಹತ್ತುವ ಮೊದಲೇ ತಮ್ಮ ಆಹಾರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅಥವಾ ಅವರು ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರವೂ ಅವರು ಆಹಾರ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಈ ಯೋಜನೆ ತಕ್ಷಣದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಆಹಾರ ಅಥವಾ ಪಾನೀಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶುಲ್ಕವಿಲ್ಲ.