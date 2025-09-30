ಮದುವೆ ಆಗಿಯೂ ಗಂಡು ಬೇರೆ ಹೆಣ್ಣಿನ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತಪ್ಪಲ್ವಾ.!? ಸತ್ಯ ತಿಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಶಾಕ್‌ ಆಗೋದು ಖಂಡಿತ

Extramarital Affairs: ವಿವಾಹಿತ ಪುರುಷನು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯೊಂದಿಗೆ ದೈಹಿಕ ಅಥವಾ ಪ್ರಣಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಅದು ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಅಪರಾಧವೇ?
Extramarital Affairs: ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯನ್ನು ಪವಿತ್ರ ಬಂಧವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ವಿವಾಹಿತ ಪುರುಷನು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯೊಂದಿಗೆ ದೈಹಿಕ ಅಥವಾ ಪ್ರಣಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಅದು ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಅಪರಾಧವೇ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂದು ನಾವು ಭಾರತೀಯ ದಂಡ ಸಂಹಿತೆ ಮತ್ತು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಪ್ರಮುಖ ತೀರ್ಪುಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದೇವೆ.
ಭಾರತೀಯ ದಂಡ ಸಂಹಿತೆಯ (ಐಪಿಸಿ) ಸೆಕ್ಷನ್ 497 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಭಿಚಾರವನ್ನು ಈ ಹಿಂದೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅಪರಾಧವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ, ವಿವಾಹಿತ ಪುರುಷನು ತನ್ನ ಗಂಡನ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಿಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಅಪರಾಧವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
ಈ ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ 5 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಅಥವಾ ದಂಡ ವಿಧಿಸಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಈ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಪುರುಷನನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಬಲಿಪಶು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಇದಾದ ನಂತರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2018 ರಲ್ಲಿ, ಜೋಸೆಫ್ ಶೈನ್ vs. ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಐತಿಹಾಸಿಕ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿತು. ಈ ತೀರ್ಪಿನ ಪ್ರಕಾರ, ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಐಪಿಸಿಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 497 ಅನ್ನು ಅಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿತು.
ವ್ಯಭಿಚಾರ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅಪರಾಧವಲ್ಲ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಪುರುಷ (ವಿವಾಹಿತನಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದಿರಲಿ) ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯೊಂದಿಗೆ (ಅಥವಾ ಅವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯೊಂದಿಗೆ) ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಐಪಿಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಅಥವಾ ದಂಡಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಈ ಸಂಬಂಧವು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅಪರಾಧವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಅದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಯ್ಕೆಯ ವಿಷಯ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ. ಹಳೆಯ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ, ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಅವಳ ಗಂಡನ ಆಸ್ತಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಕಾನೂನು ಸಮಾನತೆಯ ಹಕ್ಕನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಹಿಳೆಯರ ಘನತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅದನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ವ್ಯಭಿಚಾರವು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅಪರಾಧವಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಅದು ಗಂಭೀರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬೀರಬಹುದು. ವ್ಯಭಿಚಾರವು ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕೆ ಬಲವಾದ ಕಾನೂನು ಆಧಾರವಾಗಬಹುದು. ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪತಿ ಅಥವಾ ಪತ್ನಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಕಾನೂನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇದನ್ನು ಅಪರಾಧವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸದಿದ್ದರೂ, ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬಹಳ ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ.
(ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಧರಿಸಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಥವಾ ಕಾನೂನು ಸಲಹೆಗಾಗಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕಾನೂನು ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.)