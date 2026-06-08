Headache Reasons: ತಲೆನೋವು ಬರೋದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ತಲೆನೋವು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡಕ್ಕೂ (BP) ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಬಿಪಿ ಇದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತಲೆನೋವು ಉಂಟಾಗುತ್ತಾ? ಈ ಕುರಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ.
Blood Pressure: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ. ವಾರಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ತಲೆ ನೋವು ಬರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರಿಗೆ ದಿನನಿತ್ಯ ತಲೆನೋವು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆಗಾಗ ತಲೆನೋವು ಬರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಅಂತಾನೂ ವೈದ್ಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ದಿನನಿತ್ಯ ತಲೆನೋವು ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಕೂಡಾ ಮಾಡಬಾರದು. ಇದು ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿರಬಹುದು.
ತಲೆನೋವು ಬರೋದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ತಲೆನೋವು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡಕ್ಕೂ (BP) ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಬಿಪಿ ಇದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತಲೆನೋವು ಉಂಟಾಗುತ್ತಾ? ಈ ಕುರಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ಹದಿಹರೆಯದ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದ ಸಮಸ್ಯೆ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಲೆನೋವನ್ನು ಆಯಾಸ, ಒತ್ತಡ ಅಥವಾ ನಿದ್ರೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಆಗಾಗ ತಲೆನೋವು ಬಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ ವೈದ್ಯರು. ಆದರೆ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಅಥವಾ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ಲಶರ್ ಬಂದರೂ ಈ ರೀತಿ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಆದರೆ ಕಳಪೆ ಆಹಾರ, ಒತ್ತಡ, ಬೊಜ್ಜು ಮತ್ತು ಕಳಪೆ ಲೈಫ್ಸ್ಟೈಲ್ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಮೊದಲೇ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚದಿದ್ದರೆ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆ, ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು, ಕಣ್ಣುಗಳು, ಮೆದುಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿರಂತರ ತಲೆನೋವು ಬಿಪಿಯಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಹಲವರಲ್ಲಿರುವ ಗೊಂದಲ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಲೆನೋವು ಬಿಪಿಯಿಂದಲೇ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಒತ್ತಡ, ಮೈಗ್ರೇನ್, ನಿದ್ರೆಯ ಕೊರತೆ ಹೀಗೆ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಆದರೂ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವೂ (BP) ತಲೆನೋವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಬಿಪಿ ಕೂಡಾ ತಕ್ಷಣ ಗೋಚರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಗಾಗ ತಲೆನೋವು ಬಂದರೂ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿದರೆ ಉತ್ತಮ.
ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳಿದ್ದರೆ ಬಿಪಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ: ನಿಮಗೆ ಆಗಾಗ ತಲೆನೋವು, ತಲೆ ತಿರುಗುವಿಕೆ, ದೃಷ್ಟಿ ಮಂದವಾಗುವುದು, ಎದೆನೋವು, ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ, ತೀವ್ರ ಆಯಾಸ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡೆ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ,
ಇನ್ನು ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ, ಉಪ್ಪು ಸೇವನೆಯನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ. ಅಲ್ಲದೇ ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಯಾಮ, ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಧೂಮಪಾನ ಮತ್ತು ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕೂಡಾ ತಪ್ಪಿಸಿ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. (ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ತಜ್ಞ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನ Zee Kannada News ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸುವ ಮುನ್ನ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.)