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ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಹೊಸ ಕೋಚ್‌ ಆಯ್ಕೆ ಯಾವಾಗ.. ಗೌತಮ್‌ ಗಂಭೀರ್‌ ನಂತರ ಗುರು ಯಾರು?

Written ByBhimappa
Published: Aug 13, 2026, 12:54 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 12:58 PM IST

ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವೈಟ್-ಬಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಳಪೆ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ನಂತರ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಅವರ ಸ್ಥಾನವು ತೀವ್ರ ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಅವರ ಮಹತ್ವದ ಹುದ್ದೆ ಸದ್ಯ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. 

Gautam Gambhir head coach: ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವೈಟ್-ಬಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಳಪೆ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ನಂತರ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಅವರ ಸ್ಥಾನವು ತೀವ್ರ ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಅವರ ಮಹತ್ವದ ಹುದ್ದೆ ಸದ್ಯ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. 
 

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ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಐರ್ಲೆಂಡ್‌ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ವಿರುದ್ಧದ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಸೋಲೋಪ್ಪಿಕೊಂಡಿತು. ವೈಟ್‌ ಬಾಲ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್‌ ಅಗಿ ಅಷ್ಟೇನೂ ಯಶಸ್ಸುಗಳು ಸಾಧಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿವೆ.   

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ಈ ಹಿಂದೆ ತವರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಟೆಸ್ಟ್‌ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಶುಭಮನ್‌ ಗಿಲ್‌ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡ ಸೋಲುಗಳನ್ನು ಕಂಡಿತು. ಆಗ ಗಂಭೀರ್‌ ಅವರನ್ನ ವಜಾಗೊಳಿಸಿ ಎನ್ನುವ ಕೂಗು ಕೇಳಿ ಬಂದಿತ್ತು.   

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2027ರ ವಿಶ್ವಟೆಸ್ಟ್‌ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್‌ (WTC) ಫೈನಲ್‌ಗೆ ಭಾರತ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯಲು ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಕಠಿಣ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಟೆಸ್ಟ್‌ ಸರಣಿ ಶುಭ್‌ಮನ್‌ ಗಿಲ್‌ ನೇತೃತ್ವದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.  

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ಭಾರತದ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್‌ ಆಗಿ ವಿವಿಎಸ್‌ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್‌ ಅವರು ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಸದ್ಯ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿನ ಬಿಸಿಸಿಐನ ಸೆಂಟರ್‌ ಆಫ್‌ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್‌ನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ಅರಾಮವಾಗಿದ್ದಾರೆ.  

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ಭಾರತ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಪ್ರವಾಸ ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ WTC 2025- 27ರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟೆಸ್ಟ್‌ ಸರಣಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಡಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್‌ ಅವರನ್ನ ಟೆಸ್ಟ್‌ ಕೋಚ್‌ ಆಗಿ ಮಧ್ಯಂತರ ನೇಮಕಾತಿಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಸಂಭವ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.   

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ಇನ್ನು ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷವೇ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಇರುವುದರಿಂದ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್‌ರನ್ನೇ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೆ ಗೌತಮ್‌ ಗಂಭೀರ್‌ ಸ್ಥಾನ ಸೇಫ್‌ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.    

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