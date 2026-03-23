ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲ.! 80 ಸಾವಿರ ರೂ.ಗೆ ಕುಸಿಯುತ್ತಾ ಚಿನ್ನ? ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಗೆ ಇದು ಸುಸಮಯವೇ?

Gold Rate Fall: ಅಮೆರಿಕ-ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧವು ಹಣದುಬ್ಬರದ ಭಯ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಆತಂಕಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಸೋಮವಾರದಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕುಸಿತ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ
ಅಮೆರಿಕ-ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧವು ಹಣದುಬ್ಬರದ ಭಯ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಆತಂಕಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಸೋಮವಾರದಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕುಸಿತ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ.ಈಗ ಎಂಸಿಎಕ್ಸ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ ₹ 1,40,158 ಕ್ಕೆ ಶೇ 3 ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿ, ಹಿಂದಿನ ₹ 1,44,492 ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ವಹಿವಾಟು ಆರಂಭವಾಯಿತು. ₹ 1,33,352 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿ ₹ 11,140 ಅಥವಾ ಶೇ 7.70% ರಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಕಂಡಿತು.
ಮೇ ತಿಂಗಳಿನ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ನ MCX ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯು ಹಿಂದಿನ ₹ 2,26,772 ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶೇ.4 ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿ ಕೆಜಿಗೆ ₹ 2,17,702 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ.ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11:15 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಎಂಸಿಎಕ್ಸ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ₹ 10,896 ಅಥವಾ ಶೇ. 7.54 ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿ, 10 ಗ್ರಾಂಗೆ ₹ 1,33,596 ರಷ್ಟು ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಿತು.ಎಂಸಿಎಕ್ಸ್ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ₹ 24,117 ಅಥವಾ ಶೇ. 10.63 ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿ, ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ ₹ 2,02,655 ರಷ್ಟು ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಿತು.
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಶೇ.2 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕುಸಿದಿದ್ದು, ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳದಲ್ಲಿಯೇ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಲುಪಿವೆ.ಸ್ಪಾಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್ಗೆ ಶೇ 2.5 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದು $4,372.86 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದು, ಆ ಮೂಲಕ ಸತತ ಒಂಬತ್ತನೇ ಅವಧಿಗೆ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದೆ.ಏಪ್ರಿಲ್ ವಿತರಣೆಗಾಗಿ ಯುಎಸ್ ಚಿನ್ನದ ಫ್ಯೂಚರ್ಗಳು ಶೇ 4.4 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದು $4,375.60 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಸ್ಪಾಟ್ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್ಗೆ ಶೇ 3.2 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದು $65.61 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ.
ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ ಅಮೆರಿಕ-ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧವು ಹಣದುಬ್ಬರದ ಕಳವಳಗಳನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿದೆ.ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ MCX ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಶೇ 15 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದ್ದರೆ, ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ MCX ಬೆಳ್ಳಿ ದರ ಶೇ 25 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಯುದ್ದದ ಸ್ಥಿತಿ ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರೆದರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಲಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಯುರೋಪಿಯನ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ,ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಜಪಾನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ತಮ್ಮ ನೀತಿ ದರಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿವೆ, ಆದರೆ ಹಣದುಬ್ಬರದ ಒತ್ತಡಗಳು ಮುಂದುವರಿದರೆ ತಮ್ಮ ನೀತಿಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಿಗಿಗೊಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಸೂಚನೆ: ಸದ್ಯದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಏರಿಳಿತದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಆಭರಣದ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.