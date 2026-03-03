English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಕಂಡರೆ ಶುಭವೋ ಅಶುಭವೋ? ಸತ್ಯ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ...

Lunar Eclipse In Dream: ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಕನಸುಗಳ ವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿ ಕನಸಿಗೂ ವಿಶೇಷ ಅರ್ಥವಿದೆ. ಕೆಲವು ಕನಸುಗಳು ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ಸೂಚಿಸಿದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಲು ಸೂಚನೆಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಫಾಲ್ಗುಣ ಮಾಸದ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯಂದು ಸಂಭವಿಸುವ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಗ್ರಹಣವು ಸಿಂಹ ರಾಶಿ, ಪೂರ್ವ ಫಾಲ್ಗುಣಿ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಗ್ರಹಣ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸೂತಕವೂ ಸಹ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈಗ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವನ್ನ ನೋಡುವುದು ಶುಭವೇ ಅಥವಾ ಅಶುಭವೇ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ...
ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ: ಫಾಲ್ಗುಣ ಮಾಸದ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯಂದು ಸಂಭವಿಸುವ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಗ್ರಹಣವು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ, ಪೂರ್ವ ಫಾಲ್ಗುಣಿ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಗ್ರಹಣ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸೂತಕವೂ ಸಹ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈಗ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವನ್ನ ನೋಡುವುದು ಶುಭವೇ ಅಥವಾ ಅಶುಭವೇ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ...

ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ನೋಡುವುದರ ಅರ್ಥವೇನು?: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಚಂದ್ರನನ್ನ ಶುಭ ಗ್ರಹವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಚಂದ್ರನು ಮನಸ್ಸು, ಭಾವನೆಗಳು ಮತ್ತು ತಾಯಿಯನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಾನೆ. ಕುಟುಂಬ ಸಂಬಂಧಗಳು, ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಯ ಮೇಲೆ ಚಂದ್ರನು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವನ್ನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ.

ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ನೋಡುವುದರ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳು: ತಾಯಿಯ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯ ಎಂದು ಇದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹಠಾತ್ ಹಣ ನಷ್ಟ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಸ್ತುಗಳ ನಷ್ಟ ಅಥವಾ ಕಳ್ಳತನದಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನೀವು ಗೌರವ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಇಂತಹ ಕನಸು ಬಿದ್ದಾಗ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಭಯಪಡದೆ ಸಮತೋಲಿತ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ವರ್ತಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಶುಭ ಸಂಕೇತಗಳು: ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕನಸು ಕಾಣುವುದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸೂಚನೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿನ ಕಷ್ಟಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ಮಾಯವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಇದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಂತ್ರಗಳನ್ನ ಪಠಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ ಕನಸು ಕಂಡರೆ, ಅದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಗ್ರಹಣದ ನಂತರ ಬೆಳಕು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು, ಭರವಸೆ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಕನಸುಗಳು ನಮ್ಮ ಆಂತರಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಗಳು ಮಾತ್ರ. ಅವುಗಳನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶುಭ ಅಥವಾ ಅಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬದಲು, ಅವು ನೀಡುವ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ. ಭಯಕ್ಕಿಂತ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮುಖ್ಯ. 

(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನ ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)  

