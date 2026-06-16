/Walking Tips: ಊಟ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ವಾಕಿಂಗ್‌ ಹೋದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದೇ? ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವುದೇನು?

Weight Loss: ಇದೀಗ ವೈದ್ಯರೊಬ್ಬರು ವಾಕಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಊಟ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗಬಹುದೇ? ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗೋದರಿಂದ ಆಗುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು? ಈ ಎಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ.
ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಬೇಕು, ದೇಹ ಫಿಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದು ಹಲವರ ಕನಸು. ಆದರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪಾದ ಡಯೆಟ್ ಪದ್ಧತಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಕೆಲವರು ತೂಕ ಹೆಚ್ಚೆಂದು ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋದ್ರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವಾಕಿಂಗ್, ಜಾಗಿಂಗ್ ಹೋಗುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಬೆಳಗ್ಗೆ, ಸಂಜೆ, ಊಟದ ನಂತರ ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂಬುದು ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ.
ಇದೀಗ ವೈದ್ಯರೊಬ್ಬರು ವಾಕಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಊಟ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗಬಹುದೇ? ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗೋದರಿಂದ ಆಗುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು? ಈ ಎಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ.
ಕೆಲವು ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಊಟ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಅಥವಾ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ದಿನನಿತ್ಯ ಅಳವಡಿಸುವುದರಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಅನುಕೂಲಗಳಿವೆ. ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅನೇಕರು ಕೆಲವು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಊಟ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಡೆಯಲು ಹೋಗುವುದು ಎಷ್ಟು ತಪ್ಪು ಗೊತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ.
ಊಟ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಭಾರೀ ವ್ಯಾಯಾಮ ಅಥವಾ ವೇಗದ ವಾಕಿಂಗ್ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲಿ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಿಧಾನವಾದ ವಾಕಿಂಗ್ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಊಟವಾದ ತಕ್ಷಣ ವೇಗವಾಗಿ ನಡೆಯುವುದು, ಜಾಗಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಭಾರವಾದ ಜಿಮ್, ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕೆಲವು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು, ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ನಡೆಯಬೇಕು? ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ದಿನನಿತ್ಯ 10-20 ನಿಮಿಷಗಳ ಲಘು ನಡಿಕೆ ಸಾಕು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಹೊಟ್ಟೆ ಸಮಸ್ಯೆ, ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆ ಅಥವಾ ಇತರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೆ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಸಲಹೆ ಪಡೆದರೆ ಉತ್ತಮ. ಆದ್ದರಿಂದ ಊಟದ ನಂತರ ಲಘು ನಡಿಗೆ ಜೀರ್ಣ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಉತ್ತಮ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಊಟದ ನಂತರ ಲಘುವಾಗಿ ವ್ಯಾಯಾಮ, ಜಿಮ್, ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಧುಮೇಹ ಇರುವವರಿಗೂ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. (ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ತಜ್ಞ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನ Zee Kannada News ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸುವ ಮುನ್ನ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.)