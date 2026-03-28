ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ 10 ಲಕ್ಷ ರೂ ನೀಡಿದ್ದು ನಿಜನಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ವೈರಲ್ ಫೋಟೋ ಹಿಂದಿನ ಅಸಲಿ ಕಹಾನಿ..!

ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಮೈದಾನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ನಗದು ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡಿದ್ದು ನಿಜ, ಆದರೆ ಅದು 10 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಅಲ್ಲ. ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಕೇವಲ 10,000 ರೂ. (ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂ.) ಮಾತ್ರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ನಾಯಕ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ವಾಂಖೆಡೆ ಮೈದಾನದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ 10 ಲಕ್ಷ ರೂ. ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಸುಳ್ಳು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅವರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಕೇವಲ ತಲಾ 10 ಸಾವಿರರೂ ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಈಗ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಖ್ಯಾತ ಕ್ರೀಡಾ ಪತ್ರಕರ್ತ ಗೌರವ್ ಗುಪ್ತಾ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಐಪಿಎಲ್ 2026 ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯ ನಾಳೆ (ಮಾರ್ಚ್ 29) ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ.ಇದೇ ವೇಳೆ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026 ಗಾಗಿ ಅವರು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ವಾಂಖೆಡೆ ಮೈದಾನದ 11 ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ತಲಾ 10 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ಚೆಕ್ಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಿದ್ದರು.ಈ ಸುದ್ದಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು
ಆದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಆ ಮೊತ್ತವನ್ನು 10 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗ, ಅದು ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಮುಂಬೈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ (ಎಂಸಿಎ) ಮೂಲಗಳು ಸಹ ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಸತ್ಯ ತಿಳಿದ ನಂತರ ಕೆಲವರು ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ನೀಡಿದ್ದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏನೇ ಇರಲಿ, ಹಾರ್ದಿಕ್ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಹಣದಿಂದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಗತಿ.