/Watermelon: ರಾತ್ರಿ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ತಿಂದರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ಇದೆಯೇ? ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವುದೇನು?

Watermelon Side Effects: ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ತಿಂದ ನಂತರ ಆ ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಈಗ ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಈ ಅಲರ್ಜಿ ಕಲ್ಲಂಗಡಿಯಿಂದ ಉಂಟಾಗಿರಬಹುದೇ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬೀರಬಹುದು? ಅದನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಏಕೆ ಅಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಯಿತು? ಎಂದು ಹಲವರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ತಿಂದ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ ನಾಲ್ವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಇನ್ನು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಾವಿಗೆ ವಿಷಕಾರಿ ಆಹಾರವೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಅಸಲಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬವೊಂದು ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರೊಂದಿಗೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿಂದಿತ್ತು. ಆ ನಂತರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣನ್ನು ನಾಲ್ವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಿಂದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ತಿಂದ ಕೆಲವೇ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ವಾಂತಿ ಮತ್ತು ಅತಿಸಾರ ಉಂಟಾಗಿದೆ.
ನಾಲ್ವರನ್ನೂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಯಿತು, ಆದರೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.. ಈ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಪೊಲೀಸರು, ಅವರು ಸೇವಿಸಿದ ಆಹಾರವನ್ನು ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ಅಲರ್ಜಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಹೊಸದಲ್ಲವಾದರೂ, ಅವರು ತಿಂದ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ತಿಂದ ನಂತರ ಆ ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಈಗ ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಈ ಅಲರ್ಜಿ ಕಲ್ಲಂಗಡಿಯಿಂದ ಉಂಟಾಗಿರಬಹುದೇ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬೀರಬಹುದು? ಅದನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಏಕೆ ಅಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಯಿತು? ಎಂದು ಹಲವರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಾ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ? ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಪೌಷ್ಟಿಕತಜ್ಞೆ ರೂಪಾಲಿ ದತ್ತಾ, ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ, ಇದು ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಕಲ್ಲಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಶ ಇರುವುದರಿಂದ ಹಣ್ಣು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲುಷಿತವಾಗಿದ್ದರೂ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಬೇಗನೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ, ಕೃತಕವಾಗಿ ಸಿಹಿ ರುಚಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ನೀರು ಅಥವಾ ಸಕ್ಕರೆ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ದ್ರವಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ, ಅದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಲೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಇನ್ನು ಕಲ್ಲಂಗಡಿಯಿಂದ ಈ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆಗಳು ಎದುರಾಗುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲಲ್ಲ, ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಕೃತಕ ಸಾರವನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಸೇವಿಸಿದಾಗ, ಫುಡ್ ಪಾಯಿಸನ್, ವಾಂತಿ, ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು, ಅತಿಸಾರ ಇತ್ಯಾದಿ ಸಂಭವಿಸಿರುವ ಘಟನೆಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ನೀವು ಯಾವಾಗ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ತಿನ್ನಬಹುದು? ನೀವು ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ತಿಂದರೆ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ನಿಧಾನವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ತಡರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ (ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಯ ನಂತರ) ಹಣ್ಣುಗಳು ಅಥವಾ ಭಾರೀ ಊಟವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. (ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ತಜ್ಞ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನ Zee Kannada News ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸುವ ಮುನ್ನ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.)