  • ಭರ್ಜರಿ ಸೆಂಚುರಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇಶಾನ್‌ ಕಿಶನ್‌ ಲವ್‌ ಸ್ಟೋರಿ ಹೊರ ಬಿತ್ತಾ.. ಖ್ಯಾತ ಮಾಡೆಲ್‌ ಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಗರ್ಲ್‌ ಜೊತೆ ಡೇಟಿಂಗ್!?‌

ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಯುವ ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್‌ ಇಶಾನ್‌ ಕಿಶನ್‌ ಕಿವೀಸ್‌ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿಯಾದ ಸೆಂಚುರಿ ಸಿಡಿಸಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕಿಶನ್‌ ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆ ಮಾಡೆಲ್‌ವೊಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದರಂತೆ.
 
ಇಶಾನ್‌ ಕಿಶನ್‌ ಹಾಗೂ ಮಾಡೆಲ್‌ ಅದಿತಿ ಹುಂಡಿಯಾ ಅವರ ನಡುವೆ ಏನೋ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಮೊದಲೇ ಊಹೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ ಈ ಇಬ್ಬರು ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳು ಕಾಲ ಜೊತೆಯಾಗಿಯೇ ಓಡಾಡಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.   

ಈ ಹಿಂದೆ ಇಶಾನ್‌ ಕಿಶನ್‌ ಅವರು IPL ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್‌ ಪರವಾಗಿ ಪಂದ್ಯವೊಂದರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡುವಾಗ ಬ್ಯೂಟಿ ಅದಿತಿ ಹುಂಡಿಯಾ ಅವರು ಹುರಿದುಂಬಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಸಂಬಂಧ ಫೋಟೋಗಳು, ವಿಡಿಯೋ ಸಾಕಷ್ಟು ವೈರಲ್‌ ಆಗಿದ್ದವು.          

ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ ಯುವ ಜೋಡಿ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಅನ್‌ಫಾಲೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಇಶಾನ್‌ ಮತ್ತು ಅದಿತಿ ನಡುವಿನ ಲವ್‌ ಬ್ರೇಕ್‌ ಆಗೋಗಿದೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಭಾವಿಸಿದ್ದಾರೆ.   

ಅದಿತಿ ಹುಂಡಿಯಾ ಅವರು 2018ರಲ್ಲಿ ಪೊಲೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ Miss Diva ವಿನ್ನರ್‌ ಆಗಿದ್ದರು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಮರುವರ್ಷವೇ 2019ರಲ್ಲಿ ಇಶನ್‌ ಕಿಶನ್‌ ಜೊತೆ ಲವ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ವದಂತಿಗಳು ಎಲ್ಲೆಡೆ ವೈರಲ್‌ ಆಗಿದ್ದವು.   

ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌ ಇಶಾನ್‌ ಕಿಶನ್‌ ಮತ್ತು ಅದಿತಿ ಹುಂಡಿಯಾ ಅವರ ನಡುವೆ ಇರುವ ಪ್ರೀತಿ, ಸ್ನೇಹದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಇಬ್ಬರ ಹೆಸರು ಕೇಳಿ ಬಂದಾಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಫುಲ್‌ ಅಲರ್ಟ್‌ ಆಗುತ್ತವೆ.  

ಲವ್‌ನಿಂದ ಬ್ರೇಕ್‌ ಅಪ್‌ ಆಗಿರೋ ಇಶಾನ್‌ ಕಿಶನ್‌ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಫಾರ್ಮ್‌ಗೆ ಮರಳಿದ್ದು ಆರ್ಭಟ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ಜೊತೆಗಿನ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿ ಶೈನ್‌ ಆಗಿದ್ದರು.      

