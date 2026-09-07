Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /Duleep Trophy Final; ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಇಶಾನ್‌ ಕಿಶನ್‌ ಡಬಲ್‌ ಸೆಂಚುರಿ.. ಪೂರ್ವ ವಲಯ ಬೃಹತ್‌ ಮೊತ್ತ

Duleep Trophy Final; ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಇಶಾನ್‌ ಕಿಶನ್‌ ಡಬಲ್‌ ಸೆಂಚುರಿ.. ಪೂರ್ವ ವಲಯ ಬೃಹತ್‌ ಮೊತ್ತ

Written ByBhimappa
Published: Sep 07, 2026, 02:25 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 02:25 PM IST
ದುಲೀಪ್‌ ಟ್ರೋಫಿ ಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಎರಡನೇ ದಿನದಾಟದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ವಲಯ ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಇಶಾನ್‌ ಕಿಶನ್‌ ಅವರು ದ್ವಿಶತಕ ಬಾರಿಸಿದರೆ, ಕುಮಾರ್‌ ಕುಶಾಗ್ರ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಪೂರ್ವ ವಲಯ ಬೃಹತ್‌ ಸ್ಕೋರ್‌ ಕಲೆಹಾಕಿದೆ.  

Ishan Kishan Hits Double Ton: ದುಲೀಪ್‌ ಟ್ರೋಫಿ ಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಎರಡನೇ ದಿನದಾಟದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ವಲಯ ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಇಶಾನ್‌ ಕಿಶನ್‌ ಅವರು ದ್ವಿಶತಕ ಬಾರಿಸಿದರೆ, ಕುಮಾರ್‌ ಕುಶಾಗ್ರ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಪೂರ್ವ ವಲಯ ಬೃಹತ್‌ ಸ್ಕೋರ್‌ ಕಲೆಹಾಕಿದೆ.  
 

1/6

ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದ್ದ ಪೂರ್ವ ವಲಯ ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಇಶಾನ್‌ ಕಿಶನ್‌ ಇಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವೇಳೆಗೆ ಡಬಲ್‌ ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿ ಕ್ರೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.   

2/6

ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ ತಂಡದ ಬೌಲರ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡಿದ ಇಶಾನ್‌ ಕಿಶನ್‌ ಮತ್ತು ಕುಮಾರ್‌ ಕುಶಾಗ್ರ ಭರ್ಜರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದರು. ಇದರಿಂದ ಇಬ್ಬರು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು.   

3/6

ಇಶಾನ್‌ ಕಿಶನ್‌ ಸದ್ಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಒಟ್ಟು 288 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 27 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 5 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳಿಂದ 234 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಚಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ 101 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕುಮಾರ್‌ ಕುಶಾಗ್ರ ವಿಕೆಟ್‌ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.       

4/6

ಸದ್ಯ ಇಶಾನ್‌ ಕಿಶನ್‌ಗೆ ಅನುಕುಲ್‌ ರಾಯ್‌ ಸಾಥ್‌ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು 35 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪೂರ್ವ ವಲಯ ತಂಡ ಬೃಹತ್‌ ರನ್‌ಗಳ ಮೊತ್ತ ಕಲೆ ಹಾಕಿದೆ. 600 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ.   

5/6

ದುಲೀಪ್‌ ಟ್ರೋಫಿ ಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲ ದಿನ ಬ್ಯಾಟ್‌ ಬೀಸಿದ್ದ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮತ್ತು ಅಭಿಮನ್ಯು ಈಶ್ವರನ್‌ ಅವರು ತಂಡಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆರಂಭ ನೀಡಿದ್ದರು.   

6/6

ವೈಭವ್‌ 44, ಅಭಿಮನ್ಯು 72 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿ ಔಟಾಗಿದ್ದರು. ಇವರ ನಂತರ ಕ್ರೀಸ್‌ಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಶಿಖರ್‌ ಮೋಹನ್‌ 85 ರನ್‌ ಚಚ್ಚಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದರು. ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ ತಂಡದ ಪರ ತ್ರಿಪುರನಾ ವಿಜಯ್‌ ಮತ್ತು ಚಾಮ ಮಿಲಿಂದ್‌ ತಲಾ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್‌ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.    

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ಫರ್ಧಿಗಳ ಅಸಮಾಧಾನ!.. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಶೋನಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು?
2
3
4
5