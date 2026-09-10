/ಇಶಾನ್‌ ಕಿಶನ್‌ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡ ಚಾಂಪಿಯನ್‌.. ಕನ್ನಡಿಗ ಪಡಿಕ್ಕಲ್‌, ತಿಲಕ್‌ ವರ್ಮಾಗೆ ಭಾರೀ ನಿರಾಸೆ

Ishan Kishan-led East Zone emerges champions: ದುಲೀಪ್ ಟ್ರೋಫಿಯ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ನೇತೃತ್ವದ ಪೂರ್ವ ವಲಯವೂ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಅಗಿ ಹೊರ ಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಡ್ರಾ ಆಗಿದ್ದರೂ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 372 ರನ್ಗಳ ಮುನ್ನಡೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಪೂರ್ವ ವಲಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿದೆ.
ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಎಂ.ಎ ಚಿದಂಬರಂ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ವಲಯ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯದ ನಡುವೆ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಿತು. ಆದರೆ ಪಂದ್ಯವೂ ಡ್ರಾನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. ಆದರೆ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಮುನ್ನಡೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ವಲಯ ವಿನ್ ಆಯಿತು.
ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾದ ಆಟ ಆಡಿದ್ದರು. ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ದ್ವಿಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದರೆ, ಇವರ ಜೊತೆಗೆ ಕುಮಾರ್ ಕುಶಾಗ್ರ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿ ಬೃಹತ್ ಸ್ಕೋರ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದರು.
ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಮತ್ತು ಕುಮಾರ್ ಕುಶಾಗ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಶಿಖರ್ ಮೋಹನ್ 85 ರನ್ ಮತ್ತು ಅಭಿಮನ್ಯು ಈಶ್ವರನ್ 72 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ಈಸ್ಟ್ ಝೋನ್ ತಂಡವು ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 708 ರನ್ ಕಲೆ ಹಾಕಿದರು.
ಸೌತ್ ಝೋನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಅವರು ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಭಾರೀ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದರು. ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಅವರು 211 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ 9 ಬೌಂಡರಿಗಳ ಸಮೇತ 99 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಶತಕದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸಿ ನಿರಾಸೆ ಅನುಭವಿಸಿದರು.
ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯದ ಪರವಾಗಿ ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ 62, ಚಾಮಾ ಮಿಲಿಂದ್ 43 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ತಂಡದ 300 ರ ಗಡಿ ದಾಟಲು ನೆರವಾದರು. ಕೊನೆಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ 336 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು.
ಪೂರ್ವ ವಲಯ 2ನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 388 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿತು. ಇದರಿಂದ 761 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಗುರಿನ ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯಕ್ಕೆ ನೀಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತ ಪೇರಿಸಲು ಅಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಅಂತ್ಯ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿತು. ಇದರಿಂದ ಪಂದ್ಯ ಡ್ರಾ ಆಯಿತು. ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ವಲಯ ಮುನ್ನಡೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಹೊರ ಹೊಮ್ಮಿದೆ.