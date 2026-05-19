ಚೆನ್ನೈನ ಎಂ ಚಿದಂಬರಂ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಎಸ್ಕೆ ತಂಡವನ್ನ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡ 5 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಪಡೆಯಿತು. ಜೊತೆಗೆ ಪ್ಲೇಆಫ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಸೋಲಿನೊಂದಿಗೆ ಚೆನ್ನೈನ ಪ್ಲೇಆಫ್ ಕನಸು ಭಗ್ನಗೊಂಡಿದೆ.
ಚಪಾಕ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಚೆನ್ನೈ ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 181 ರನ್ಗಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ನೀಡಿತ್ತು. ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಕೇವಲ 47 ಬಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ 70 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಜಯವನ್ನು ತಂದು ಕೊಟ್ಟರು. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಅವರು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಗೆಲುವು ಪಡೆಯಿತು.
ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಕಿಶನ್ ಕಿಶನ್ ಮಾಡಿದ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಸದ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಿಎಸ್ಕೆಯ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷವಾಕ್ಯ ವಿಸಿಲ್ ಪೋಡು ಸನ್ನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಇದು ಒಂದು ರೀತಿ ಸಿಎಸ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನ ಕೆರಳಿಸುವಂತೆ ಇತ್ತು.
ಸಿಎಸ್ಕೆಯ ತವರು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕಿಶನ್ ಕಿಶನ್ ಬಾಯಿಗೆ ಬೆರಳಿಟ್ಟು ವಿಸಿಲ್ ಹಾಕುವಂತೆ ಸನ್ನೆ ಮಾಡಿದರು. ಚೆನ್ನೈ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವಂತೆ ಕೈ ಸನ್ನೆ ಮಾಡಿದರು. ಅವರದೇ ತವರು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ತುಸು ಬೇಸರ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಎಸ್ಕೆ ತಂಡ ಇದುವರೆಗೆ 13 ಮ್ಯಾಚ್ಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಆರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಪಡೆದಿದೆ. ಉಳಿದ 7 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೋತು 12 ಅಂಕ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದರು ಚೆನ್ನೈ ತಂಡ ಪ್ಲೇಆಫ್ಗೆ ಹೋಗುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಚೆನ್ನೈ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ 16 ಅಂಕಗಳಿಂದ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡ ಪ್ಲೇಆಫ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 18 ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಡೆದಿರುವ ಆರ್ಸಿಬಿ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ನಾಕೌಟ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿವೆ. ಈ ಒಂದು ಸೋಲಿನಿಂದ ಪ್ಲೇಆಫ್ನಿಂದ ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಹೊರಗುಳಿದಂತೆ.