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ಒಳ್ಳೆಯ ಊಟ, ಉತ್ತಮ ನಿದ್ದೆ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್‌ಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ವಾ.. ಯಂಗ್ ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್‌ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

Written ByBhimappa
Published: Jul 26, 2026, 12:59 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 12:59 PM IST
ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ವಿರುದ್ಧದ T20 ಸರಣಿಯನ್ನು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಗೆದ್ದಿದ್ದರೂ, ಐರ್ಲೆಂಡ್‌, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿನ ಸೋಲುಗಳು ಬಿಸಿಸಿಐ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಆಟಗಾರರ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಎದ್ದಿವೆ. ಇಶಾನ್‌ ಕಿಶನ್‌ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ?. 

Ishan Kishan unhappy with BCCI: ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ವಿರುದ್ಧದ T20 ಸರಣಿಯನ್ನು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಗೆದ್ದಿದ್ದರೂ, ಐರ್ಲೆಂಡ್‌, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿನ ಸೋಲುಗಳು ಬಿಸಿಸಿಐ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಆಟಗಾರರ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಎದ್ದಿವೆ. ಇಶಾನ್‌ ಕಿಶನ್‌ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ?. 
 

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ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್‌, ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು ನಿರಂತರ ಪ್ರವಾಸ ಇರುವುದರಿಂದ ನಮಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಆಗಿದೆ. ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಇದೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.   

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ಸಾಲು ಸಾಲು ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಸರಣಿ ಐರ್ಲೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ಬಳಿಕ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಟಿ20 ಮತ್ತು ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದೆವು. ಅದಾದ ತಕ್ಷಣ, ಜಿಂಬಾಬ್ವೆಗೆ ಬಂದು ಮರುದಿನವೇ ಪಂದ್ಯವಾಡಿದೇವು.  

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ನಿರಂತರವಾಗಿ ಓಡುವುದು, ಆಡುವುದು ದಣಿವು ಎಂದಿಗೂ ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಇದು ಆಟಗಾರರು ಮತ್ತು ಅವರ ದೇಹಕ್ಕೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಲ್ಲದು ಎಂದು ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಹೇಳಿದರು.  

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ತಂಡದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಆಟವಾಡಲು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರಾಜೀ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಗಲ್ಲ. ನಾವು 100ಕ್ಕೆ ನೂರರಷ್ಟು ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ದೇಹವು ದಣಿದಿದ್ದರೂ ಬೇರೆ ದಾರಿಯಿಲ್ಲದೇ ಆಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.   

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ಆಟಗಾರರ ದೇಹಕ್ಕೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಪಂದ್ಯದ ಮರುದಿನ ಶೇಕಡಾ 100 ರಷ್ಟು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನೀಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಉತ್ತಮ ನಿದ್ರೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಉತ್ತಮ ಊಟ ಮತ್ತು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಆದರೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.   

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ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ವಿರುದ್ಧದ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಶಾನ್‌ ಕಿಶನ್‌ ಭರ್ಜರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದರು. ಕೇವಲ 44 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 81 ರನ್ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿಗೆ ಕಾರಣರಾದರು. ಸದ್ಯ ಕೋಚ್‌ ಗಂಭೀರ್‌ಗೆ ಹೇಳಲು ಆಗದ್ದನ್ನೂ ಇಶಾನ್‌ ಕಿಶನ್‌ ಬಿಸಿಸಿಐಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.   

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