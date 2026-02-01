T20 World Cup ಅಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪಿಂಗ್‌ ಮಾಡೋದು ಯಾರು.. ಕಿವೀಸ್‌ ಸರಣಿಯೇ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿತಾ..?

ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವದ ಸ್ಥಾನ ಇದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ 2026ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಆಗಿ ಯಾರು ಆಡುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನವುದು ಇದೀಗ ಚರ್ಚೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪರವಾಗಿ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಅದೃಷ್ಟ ಯಾವ ಯಂಗ್ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಕೊನೆ ಪಂದ್ಯ ಬಿಗ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ.
ಕೇರಳದ ತಿರುವನಂತಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿದ್ದ ಇಶನ್ ಕಿಶನ್ ಅವರು ಭಾರತದ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ವೇಳೆ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಜೊತೆಗಿನ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ 4 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅವರು ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದ್ರೆ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಶನ್ ಕಿಶನ್ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರುವುದು ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಈ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಫೆಬ್ರವರಿ 7 ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುವ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಯಾರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸಿದೆ. ಇನ್ನು ಸಂಜು, ಕಿಶನ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬಲ ಹೀಗಿದೆ.
ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಜೊತೆ 5 ಪಂದ್ಯ ಆಡಿರುವ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಸರಾಸರಿ 9.2 ಹಾಗೂ 135.3 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಕೇವಲ 46 ರನ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಕಳಪೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ದು ಟೀಕೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿವೆ.
ಆದ್ರೆ ಕಿವೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಕೇವಲ 4 ಮ್ಯಾಚ್ ಆಡಿರುವ ಇಶನ್ ಕಿಶನ್ ಅವರು 53. 8 ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 231. 2 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಒಟ್ಟು 215 ರನ್ಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶತಕವಿದೆ.