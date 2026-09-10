Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /ದುಲೀಪ್ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆ: 38 ವರ್ಷಗಳ ರಮಣ್ ಲಂಬಾ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಪತನ!

ದುಲೀಪ್ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆ: 38 ವರ್ಷಗಳ ರಮಣ್ ಲಂಬಾ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಪತನ!

Written ByManjunath Naragund
Published: Sep 10, 2026, 01:12 PM IST|Updated: Sep 10, 2026, 01:13 PM IST

ಚೆನ್ನೈನ ಎಂಎ ಚಿದಂಬರಂ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ 2026ರ ದುಲೀಪ್ ಟ್ರೋಫಿ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯದ ವಿರುದ್ಧ ಪೂರ್ವ ವಲಯದ ನಾಯಕ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ವೀರೋಚಿತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ, ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ.

1/6

ಚೆನ್ನೈನ ಎಂಎ ಚಿದಂಬರಂ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ 2026ರ ದುಲೀಪ್ ಟ್ರೋಫಿ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯದ ವಿರುದ್ಧ ಪೂರ್ವ ವಲಯದ ನಾಯಕ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ವೀರೋಚಿತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ, ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬೃಹತ್ ಮುನ್ನಡೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟ ಇಶಾನ್, ಪಂದ್ಯವೊಂದರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

2/6

ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ 344 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 270 ರನ್ ಬಾರಿಸಿದ ಕಿಶನ್, ಪೂರ್ವ ವಲಯವು 708 ರನ್‌ಗಳ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತ ದಾಖಲಿಸಲು ಕಾರಣರಾದರು. ಉತ್ತರವಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯವನ್ನು 336 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಮಾಡಿ 372 ರನ್‌ಗಳ ಬೃಹತ್ ಮುನ್ನಡೆ ಪಡೆಯಲಾಯಿತು.

3/6

ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಫಾರ್ಮ್ ಮುಂದುವರಿಸಿದ ಅವರು, 98 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 80 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಈ ಮೂಲಕ ದುಲೀಪ್ ಟ್ರೋಫಿ ಪಂದ್ಯವೊಂದರಲ್ಲಿ 350ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ (ಒಟ್ಟು 350 ರನ್) ಗಳಿಸಿದ ಮೊದಲ ಆಟಗಾರ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1987 ರಲ್ಲಿ ಭಿಲಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ವಲಯದ ವಿರುದ್ಧ ರಮಣ್ ಲಂಬಾ ಬಾರಿಸಿದ್ದ 320 ರನ್‌ಗಳ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಕಿಶನ್ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದರು.

4/6

ತಮ್ಮ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಹಂತದ ನಂತರ ಈ ಸಾಧನೆ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಕಿಶನ್, ಅತಿಯಾದ ಆಲೋಚನೆ ಮತ್ತು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿಂದ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿರುವುದೇ ಈ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

5/6

"ಭಾರತ ತಂಡದಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಾಗ, ಕೇವಲ ರನ್ ಗಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸುವುದಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಎಂದು ಅರಿವಾಯಿತು. ಬಾಹ್ಯ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಅನಗತ್ಯ ಒತ್ತಡ ತರುತ್ತವೆ. ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅಂಗಳಕ್ಕಿಳಿದು ಚೆಂಡಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವುದನ್ನಷ್ಟೇ ನಾನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

6/6

2023 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರಾಗಿದ್ದ ಕಿಶನ್, ಕೆಲ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಘಟನೆಗಳಿಂದ ಬಿಸಿಸಿಐ (BCCI) ಕೇಂದ್ರ ಒಪ್ಪಂದ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಧೃತಿಗೆಡದೆ ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ವಹಿಸಿದ ಅವರು, 2025-26ರ ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಜಾರ್ಖಂಡ್ ತಂಡವು ಸೈಯದ್ ಮುಷ್ತಾಕ್ ಅಲಿ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲ್ಲಲು ಎರಡು ಶತಕ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ 517 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಆ ಕರಾಳ ದಿನಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಬಂದಿರುವ ಕಿಶನ್, ಬಿಸಿಸಿಐ ಒಪ್ಪಂದ ಮತ್ತು ಭಾರತ ವೈಟ್-ಬಾಲ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಮರಳಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

TAGS:
Ishan Kishan
Duleep Trophy Final
East Zone
Raman Lamba Record
MA Chidambaram Stadium
South Zone
BCCI
ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್
ದುಲೀಪ್ ಟ್ರೋಫಿ ಫೈನಲ್
ಪೂರ್ವ ವಲಯ
ರಮಣ್ ಲಂಬಾ ದಾಖಲೆ
ಎಂಎ ಚಿದಂಬರಂ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ
ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ
ಬಿಸಿಸಿಐ

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ಇಡಿ ದಾಳಿ ಖಂಡಿಸಿ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಾಗೂ ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ: ಗದಗ, ವಿಜಯನಗರ, ಚಿಕ್ಕೋಡಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ತಡೆ
2
3
4
5